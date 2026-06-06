에이핑크 오하영, 군살 없는 탄탄 몸매…러닝룩도 완벽 소화 [스타★샷]

사진 = 오하영 SNS 계정

그룹 에이핑크 멤버 오하영이 건강미 넘치는 매력을 선보였다.

오하영은 6일 자신의 SNS에 “Run Tour to Jeju 제주에서의 푸른 차밭 속 러닝과 힐링”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 오하영 SNS 계정

사진 = 오하영 SNS 계정

사진 = 오하영 SNS 계정

공개된 사진 속 오하영은 넓게 펼쳐진 녹차밭을 배경으로 운동복 스타일링을 선보이며 자연스러운 분위기를 연출했다. 그는 지퍼 디테일이 돋보이는 화이트 스포츠 브라톱과 그레이 컬러의 러닝 쇼츠를 매치해 활동적이면서도 세련된 스포츠룩을 완성했다.

특히 탄탄한 복근과 균형 잡힌 보디라인이 눈길을 끌었다. 미소를 지으며 카메라를 바라보는 모습과 햇살을 가리는 포즈 등 다양한 컷에서 건강한 매력과 자신감 넘치는 분위기를 드러냈다.

한편 오하영이 속한 에이핑크는 지난 4월 데뷔 15주년을 맞아 팬송 ‘15th Season’을 발매하며 팬들과 뜻깊은 시간을 함께했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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