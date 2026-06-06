방탄소년단, 올해 스포티파이 주간 앨범 최다 1위 등극… 통산 8번째 정상

방탄소년단의 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)이 스포티파이 주간 앨범 차트에서 8번째 정상에 올랐다. 2026년 최다 1위 기록으로 명실상부한 글로벌 인기를 이번에도 입증했다.

‘아리랑’은 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이의 최신 ‘위클리 톱 앨범 글로벌’에서 1위를 차지했다. 통산 8번째 정상이다. 글로벌 팝스타 배드 버니가 보유한 기록을 깬, 올해 최다 1위 신기록이다.

타이틀곡 ‘SWIM’은 지난주에 이어 ‘위클리 톱 송 글로벌’ 4위를 지켰고 신보에 수록된 12개 트랙은 11주 동안 차트에 들었다. 수록곡 ‘Into the Sun’과 ‘Aliens’는 전주 대비 각각 20, 13계단 뛰어올랐다. ‘SWIM’은 일간 차트인 ‘데일리 톱 송 글로벌’에서 4위를 차지해 77일간 상위권을 굳건히 지켰다. 방탄소년단은 해당 차트에 13곡을 올려 이날 가장 많은 트랙을 순위권에 진입시킨 아티스트가 됐다.

신보는 6일 발표된 영국 오피셜 차트 ‘오피셜 앨범 톱 100’에서 전주보다 5계단 상승한 33위에 자리했다. ‘오피셜 앨범 세일즈’(24위), ‘오피셜 피지컬 앨범’(24위), ‘스코티시 앨범’(30위) 순위권에 진입하며 고른 활약을 펼쳤다. ‘오피셜 앨범 스트리밍’은 전주보다 16계단 상승한 34위, ‘오피셜 바이닐 앨범’은 40위에 올랐다.

독일 공식 음악 차트 ‘톱 100 앨범’에서는 6위를 차지해 11주 연속 톱 10을 수성했다. 호주 ARIA ‘톱 50 앨범’은 지난주보다 2계단 오른 6위, ‘톱 20 바이닐 앨범’은 5계단 반등한 11위에 들었다.

지난 5일 방탄소년단 공식 유튜브 채널에는 신보 수록곡 ‘Hooligan’의 퍼포먼스 뮤직비디오를 공개했다. 다인원 댄서와 어우러진 일곱 멤버의 퍼포먼스가 눈길을 끌었다. 이 곡은 6일 유튜브 트렌딩 월드와이드 1위에 올랐고 유튜브 글로벌 일간 인기 뮤직비디오에 21위로 진입했다. 미국 음악 전문 매체 컨시퀀스는 2026년 상반기 최고의 노래로 ‘SWIM’과 함께 ‘Hooligan’을 꼽으며 “방탄소년단은 다양한 장르를 소화하는 데 능숙하다. 거친 힙합 비트에 맞춰 복잡한 랩을 쏟아내 이들의 진가를 보여준다”라고 평가했다.

방탄소년단은 오는 12~13일 부산 아시아드 주경기장에서 ‘BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN’을 개최한다. 공연 둘째 날인 13일은 방탄소년단의 데뷔 13주년 기념일이다. 이들의 데뷔일을 축하하는 축제 ‘2026 BTS FESTA’가 동시 개최돼 특별한 의미를 함께 나눌 전망이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]