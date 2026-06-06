홍명보 한국 축구대표팀. 사진=대한축구협회 제공

손흥민. 사진=대한축구협회 제공

이강인. 사진=대한축구협회 제공

김민재. 사진=대한축구협회 제공

홍명보호가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 좋은 성적을 거두기 위해서는 전술적 유연성이 필요하다는 의견이 나왔다.

축구 통계 사이트 옵타는 5일 “한국 축구 대표팀에는 스타 선수들이 많지만 전술적 유연성이 월드컵 성공의 비결이 될 수 있다”고 전했다. 홍명보 한국 축구 대표팀 감독은 지난해 6월 월드컵 본선 진출에 성공한 뒤 스리백 전술에 공들여 왔다. 월드컵 예선까지 포백만 썼던 것과는 다른 행보였다.

다만 옵타는 “팬들은 홍 감독이 어떤 전술을 펼칠지 확신하지 못하고 있다”며 “최종 명단에 센터백 6명을 포함시킨 만큼 본선 무대에서 스리백을 유지할 것이라는 예측이 지배적”이라고 했다.

홍 감독은 최근 한 인터뷰에서 “제가 경험한 월드컵에서 전술적으로 한 가지만으로 어려움이 있다. 짧은 시간이지만 스리백을 꾸준히 연습했다. 첫 경기(체코전)가 끝나고 6일의 휴식 기간이 있다. 다음 상대에 대한 전력을 파악해서 변형으로 다른 형태의 조직으로 충분히 나설 수 있다”고 밝힌 바 있다.

그러면서 옵타는 “한국은 월드컵에서 질적으로 큰 도약을 할 수 있다”며 “홍 감독은 월드컵에서 스타 선수들이 부상할 수 있길 바랄 것”이라고 했다. 대표적으로 꼽힌 선수들은 손흥민(LAFC)과 이강인(PSG), 김민재(바이에른 뮌헨)다.

옵타는 특히 손흥민에 대해서는 “한국 선수 중 손흥민보다 빛나는 선수는 없다”고 치켜세웠다. 그러면서도 “손흥민은 올 시즌 미국 메이저리그 사커(MLS) 정규리그 13경기에서 득점을 하지 못했다. 다만 어시스트 부문에서는 9개로 1위를 달린다”며 “축구계에서 가장 친근한 미소를 지닌 그는 이번 월드컵에서 임팩트를 만들 수 있지만 도움이 필요할 것”이라고 내다봤다.

중요한 건 기량이다. 옵타는 “홍 감독이 어떤 전술을 사용하든, 이번 월드컵에서 좋은 성적을 거두려면 주전 선수들이 최고의 기량을 발휘해야 한다”며 “한국은 2002 한일 월드컵에서 4강에 오른 걸 제외하고는 16강을 통과한 적이 없다”고 설명했다.

그러면서 “홍명보호가 월드컵에서 좋은 성적을 거두려면 손흥민과 이강인, 김민재 외에도 팀 전체의 노력이 필수적일 것”이라고 했다. 이어 “어떤 선수들이 출전할지 예측할 수 없지만 불확실성이 오히려 강점이 될 수 있다”고 분석했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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