수능 한국사, 크래비티 목소리로 배운다

그룹 크래비티 한국사 콘텐츠로 배움을 전파한다.

5일 EBS와 교육부에 따르면 크래비티는 오디오 학습 콘텐츠 '아이돌이 들려주는 수능 한국사' 세 번째 주자로 참여한다.

'아이돌이 들려주는 수능 한국사'는 수능 필수 과목인 한국사를 보다 친근하고 재미있게 접할 수 있도록 기획된 오디오 콘텐츠다. 아티스트의 목소리를 통해 실제 기출문제를 함께 풀어보는 방식으로 구성되어 몰입도를 높이고, 수험생들의 학습 부담을 덜어주기 위해 제작됐다. 교육부와 EBS가 운영하는 '함께학교' 홈페이지와 애플리케이션에서 청취할 수 있으며, 매주 월요일 오전 9시에 업데이트된다.

크래비티는 오는 8일과 15일 공개되는 해당 콘텐츠를 통해 최근 5년간 대학수학능력시험과 모의고사, 학력평가에 출제된 한국사 기출문제 총 10문항을 소개한다. 멤버 정모, 민희, 형준, 성민이 나서 직접 문제를 읽어주는 것은 물론, 핵심을 짚어주는 해설과 응원 메시지까지 전할 예정이다.

크래비티는 데뷔 이후 교통안전 및 환경 관련 페스티벌 참여를 비롯해 학교를 찾아가 진로와 직업에 대한 이야기를 나누는 교육 콘텐츠, 소상공인 캠페인 콘텐츠, 국회 인턴 체험 콘텐츠 등 다양한 분야를 직접 경험하며 유익한 정보를 전달하는 의미 있는 활동을 꾸준히 이어왔다.

자체 콘텐츠 '크래비티 파크'는 물론, 다수의 방송 프로그램에서 예능감과 함께 친근한 매력을 선보이며 '콘텐츠 강자'로 자리매김한 만큼, 이번 '아이돌이 들려주는 수능 한국사'를 통해서도 밝고 친근한 에너지로 교육 콘텐츠에 활력을 불어넣을 것으로 기대된다.

크래비티는 최근 미니8집 '리디파인(ReDeFINE)'으로 한국과 일본에서 활동했다. ‘리디파인’은 현재의 크래비티를 가장 선명하게 담아낸 앨범으로, 두려움과 갈망, 그리고 성장의 과정을 거쳐온 청춘을 풀어냈다. 타이틀곡 '어웨이크(AWAKE)'로 활동하며 새로운 시작을 노래했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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