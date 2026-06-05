트와이스 정연, 무대 뒤에서도 완벽 비주얼…인형 미모 폭발 [스타★샷]

사진 = 정연 SNS 계정

트와이스 정연이 투어 중 물오른 미모를 자랑하며 근황을 공개했다.

정연은 5일 자신의 SNS에 “TEAMTWICE”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 정연 SNS 계정

사진 = 정연 SNS 계정

공개된 사진에는 투어 공연이 진행 중인 공연장 백스테이지에서 여유로운 시간을 보내고 있는 정연의 모습이 담겼다. 정연은 화려한 무대 메이크업과 의상을 완벽하게 소화하며 한층 물오른 미모를 자랑했다.

사진 = 정연 SNS 계정

특히 또렷한 이목구비와 세련된 분위기가 어우러져 시선을 사로잡았다. 무대에 오르기 전 순간마저 화보를 연상케 하는 비주얼로 팬들의 감탄을 자아냈으며, 성숙한 매력과 우아한 아우라를 발산해 눈길을 끌었다.

한편 정연은 2020년 목 디스크 수술 이후 치료 과정에서 복용한 스테로이드제의 영향으로 쿠싱증후군을 겪으며 체중이 증가한 사실을 밝힌 바 있다.

이후 꾸준한 운동과 건강 관리를 통해 컨디션을 회복해 왔으며, 현재는 트와이스 멤버들과 함께 활발한 활동을 이어가며 팬들과 만나고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]