트와이스 정연, 무대 뒤에서도 완벽 비주얼…인형 미모 폭발 [스타★샷]

트와이스 정연이 투어 중 물오른 미모를 자랑하며 근황을 공개했다.
정연은 5일 자신의 SNS에 “TEAMTWICE”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진에는 투어 공연이 진행 중인 공연장 백스테이지에서 여유로운 시간을 보내고 있는 정연의 모습이 담겼다. 정연은 화려한 무대 메이크업과 의상을 완벽하게 소화하며 한층 물오른 미모를 자랑했다.
특히 또렷한 이목구비와 세련된 분위기가 어우러져 시선을 사로잡았다. 무대에 오르기 전 순간마저 화보를 연상케 하는 비주얼로 팬들의 감탄을 자아냈으며, 성숙한 매력과 우아한 아우라를 발산해 눈길을 끌었다.
한편 정연은 2020년 목 디스크 수술 이후 치료 과정에서 복용한 스테로이드제의 영향으로 쿠싱증후군을 겪으며 체중이 증가한 사실을 밝힌 바 있다.
이후 꾸준한 운동과 건강 관리를 통해 컨디션을 회복해 왔으며, 현재는 트와이스 멤버들과 함께 활발한 활동을 이어가며 팬들과 만나고 있다.
한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com
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