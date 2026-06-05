김민지, 2026 미스인터콘티넨탈 서울 베스트 드레서 선정

사진=김민지

세계 5대 미인대회 중 하나인 '2026 미스 인터콘티넨탈 서울 선발대회'가 지난 6월 개최된 가운데 1만 팔로워를 보유한 크리에이터 김민지가 세련된 '베스트 드레서 상'을 수상했다고 5일 밝혔다.

현재 크리에이터 겸 스트리머로 활동하고 있는 김민지(만 25세)는 과거 글로벌 외국항공사 채용에서 첫 지원 만에 최초 합격한 바 있다. 또한 2018 평창 동계올림픽 당시 VIP 의전 및 피켓걸로 활약하며 국가적 행사를 빛냈던 경험은 그녀가 지닌 지성과 글로벌 매너를 증명한다. 또한 평소 유기견 및 장애인을 위한 꾸준한 봉사활동으로 지역 표창장까지 수여받으며 외면의 화려함을 넘어 내면까지 채운 올라운더라는 것이 관계자의 설명이다.

대회 드레스 심사 무대에서 김민지는 순백의 깃털이 돋보이는 화이트 드레스를 입음으로써 기품 있고 우아한 자태를 뽐냈다. 화려한 이목구비와 자신감 있는 워킹이 어우러져 현장의 모든 이들에게 깊은 인상을 남겼다.

사진=크리에이터 및 스트리머 ‘김민지’

특히나 장기자랑 라운드에서는 반전 매력을 선보였다. 티아라의 히트곡 ‘롤리폴리’에 맞춰 유쾌하고 당당한 복고 댄스를 선보였으며 고전 영화 속 오드리 헵번을 연상시키는 클래식한 도트 원피스와 진주 액세서리를 매치해 ‘뉴트로(New-tro) 햅번 룩’을 완벽하게 재해석했다.

김민지는 "생애 첫 대회이자 스스로의 한계를 깨부수는 새로운 도전이었는데 심사위원들께서 예쁘게 봐주셔서 진심으로 감사하다"며 "다양한 국가에서 거주하며 체득한 글로벌 에티켓과 서비스 매너, 그리고 인기 크리에이터 활동을 통해 쌓았던 자신감과 대범함이 무대 위에서 저를 표현하는 가장 큰 원동력이 되었다”고 소감을 전했다.

또한 "다양한 분야에서 쌓아온 경험을 바탕으로 앞으로 전 세계적으로 뻗어 나가며 외면과 내면의 아름다움을 겸비한 선한 영향력을 널리 전파하는 진정한 미인이 되겠다"고 포부를 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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