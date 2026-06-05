힙합 아티스트 클리언, ‘조관우 SONG BOOK 콘서트’ 게스트 출연

사진=피티엠플레이션레코즈

클리언, 조관우 송북콘서트 게스트 출연/힙합 아티스트 클리언(CLEAUN)이 ‘조관우 SONG BOOK (송북) 콘서트’의 게스트로 출연한다고 5일 밝혔다.

소속사에 따르면 오는 6월 13일 오후 5시 ‘티켓링크 1975 씨어터’에서 개최되는 ‘조관우 SONG BOOK (송북) 콘서트’에서 조관우의 무대에 피처링으로 참여 특별한 무대를 꾸미며 세대간의 음악적 교감을 보여줄 예정이다. 또한 클리언의 개성을 꾹꾹 담아낸 솔로 무대까지 준비했다.

조관우는 ENA ‘케이팝업 차트쇼’의 시그니처 코너 ‘레코멘드 스테이지’에 출연하며 월간 음악 차트쇼에 함께 출연한 클리언과의 다정한 인증샷을 인스타그램에 공개하기도 했다.

클리언(CLEAUN)은 솔로 앨범 ‘In Your Face’(인 유어 페이스)를 발매, 국내를 넘어 글로벌 리스너들까지 겨냥한 작품으로 활발한 활동을 이어오고 있다.

사진=윤스토리엔터테인먼트

아이돌 그룹 VAV 출신으로 미국 현지 프로젝트에 참여하며 OG Maco (오지 마코)와의 협업, 대한민국 대표 디바 김완선 'Feeling' 리믹스 앨범에 피처링으로 참여, 'Ted Park' 와의 프로젝트 앨범을 출시하는 등 국내외 아티스트들과의 협업을 통해 폭넓은 음악적 스펙트럼을 선보여 왔으며 트랙과 멜로디 랩을 기반으로 한 세련된 사운드와 대중적인 감각을 강점으로 국내외 팬들의 주목을 받아왔다.

클리언(CLEAUN)은 최근에는 해외 아티스트의 한국 진출 및 글로벌 콘텐츠사업을 추진, 아티스트이자 프로듀서, 힙합레이블 피티엠플레이션 레코즈 (PTMPIRATION RECORDS)의 대표로 글로벌 음악 비즈니스를 펼치고 있다.

2026 조관우 SONG BOOK 콘서트는 티켓링크 단독 판매로 진행되며 공식후원 및 협찬사로 다이클로 웨어큐브 국민쿡푸드 예원그룹이 함께한다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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