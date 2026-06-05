사진 = 고윤정 SNS 계정

고윤정이 화보 같은 일상 사진으로 팬들의 시선을 사로잡았다.

고윤정은 5일 자신의 SNS에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 고윤정 SNS 계정

사진 = 고윤정 SNS 계정

공개된 사진 속 고윤정은 여유로운 일상을 즐기는 모습으로 눈길을 끌었다. 커피 잔을 든 채 카메라를 응시하는 그는 블랙 톱과 청바지를 매치한 편안한 차림에도 세련된 분위기를 자아내며 독보적인 비주얼을 뽐냈다.

사진 = 고윤정 SNS 계정

사진 = 고윤정 SNS 계정

또 다른 사진에서는 거리 한편에 앉아 강아지를 다정하게 쓰다듬고 있는 모습이 담겼다. 붉게 핀 꽃들 사이에서 환한 미소를 짓는 고윤정의 자연스러운 모습은 마치 영화의 한 장면을 떠올리게 했다. 꾸밈없는 일상 속에서도 특유의 청초한 매력과 맑은 분위기를 발산하며 팬들의 시선을 사로잡았다.

한편 고윤정은 지난달 종영한 JTBC 드라마 ‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’에서 영화사 최필름 소속 기획 PD 변은아 역을 맡아 시청자들의 사랑을 받았다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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