젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 서울 마포구 ‘T1 베이스 캠프'를 방문해 ‘페이커‘ 이상혁을 비롯한 e스포츠 구단 T1의 리그 오브 레전드(LoL) 선수단을 만난 뒤 페이커 선수에게 받은 유니폼을 꺼내보고 있다. (공동취재) 2026.06.05. photo@newsis.com

한국을 찾은 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 국내 첫 일정으로 페이커를 만났다.

젠슨 황은 오늘(5일) 오후 1시쯤 e스포츠 게임단 T1이 운영하는 PC방인 'T1 베이스 캠프'를 방문해 T1 리그 오브 레전드(LoL) 선수단을 만났다.

리그 오브 레전드의 황제로 꼽히는 T1 주장 '페이커' 이상혁을 비롯해 '도란' 최현준, '오너' 문현준, '페이즈' 김수환, '케리아' 류민석 등 선수단 5인이 모두 참석했다.

황 CEO는 선수들과 만나 "한국은 e스포츠의 기원"이라며 "한국 게이머들은 게임에서 이기고자 최고의 그래픽처리장치(GPU)를 선택했고, 그것은 엔비디아 GPU"였다고 말했다.

'페이커' 이상혁에게 자신이 사인한 지포스 RTX 5090을 선물하며 "전 세계에 하나 뿐인 에디션"이라고 강조하기도 했다. 현장을 찾은 e스포츠 팬들에게도 사인을 해주고 사진 촬영을 하는 등 직접 소통해 큰 환호를 받았다.

한편, 황 CEO의 이번 방문은 국내 주요 그룹 총수 및 IT 기업 경영진과의 연쇄 회동 일정 가운데 하나다. 이날 헝대입구 인근에서 국내 주요 기업 총수들과 저녁 식사를 할 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]