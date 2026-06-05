구미으뜸재활병원, 척수장애인 자립증진대회 의료지원 참여

구미으뜸재활병원은 5일 새마을운동테마공원 글로벌관 다목적홀에서 열린 「2026 척수장애인 자립증진대회」에 참여해 의료지원 활동을 펼쳤다고 밝혔다.

이번 행사는 한국척수장애인협회 경상북도협회 구미시지회가 주관한 행사로, 척수장애인의 자립생활 역량 강화와 사회참여 확대를 위해 마련됐다. 행사에는 지역 척수장애인과 가족, 관계자들이 참석해 재활 및 복지 정보를 공유하는 뜻깊은 시간을 가졌다.

구미으뜸재활병원 간호사 조은주, 재활치료사 이종현, 사회복지사 조희정

2026 척수장애인 자립증진대회-구미으뜸재활병원 제공

의료지원에 나선 구미으뜸재활병원은 보건복지부 지정 회복기 재활의료기관으로 뇌졸중, 척수손상, 파킨슨병, 대퇴골 및 고관절 골절 등 집중 재활치료가 필요한 환자들을 대상으로 전문 재활의료서비스를 제공하고 있다.

윤상훈 승미의료재단 구미으뜸재활병원 이사장은"의료지원 부스를 운영하며 참가자들을 대상으로 건강상담과 재활 관련 정보를 제공했다. 또한 척수손상 환자와 가족들이 궁금해하는 회복기 재활치료 과정과 재활의료기관의 역할에 대해 안내하며 참가자들의 이해를 돕는 시간을 마련했다"고 전했다.

이어 "이번 행사를 통해 척수장애인과 가족분들께 조금이나마 도움이 될 수 있어 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 의료지원 활동을 지속하며 지역민의 건강증진과 재활치료 발전에 기여하겠다"고 덧붙였다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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