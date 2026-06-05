안세영, 또 우승 보인다… 인도네시아오픈 4강 진출

안세영. 사진=신화/뉴시스

거침없다. 안세영(삼성생명)이 인도네시아오픈 2연패를 향해 순항했다.

여자 단식 세계 랭킹 1위 안세영은 5일 인도네시아 자카르타에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 1000 인도네시아오픈 8강전에서 폰파위 초추웡(8위·태국)을 2-0(21-19 21-11)으로 격파했다. 안세영은 천위페이(4위·중국)와 푸트리 쿠수마 와르다니(6위·인도네시아)전 승자와 4강전을 치른다. 파죽지세다. 안세영은 32강부터 8강까지 3경기를 치르며 단 한 세트도 내주지 않았다.

또 한 번의 우승컵 수집에 나선다. 안세영은 싱가포르오픈에서 2021년과 2025년에 우승했다. 올해 2연패를 조준한다.

1세트에는 접전을 벌였다. 12-13으로 끌려가던 안세영은 6연속 득점으로 승부를 뒤집었다. 20-17에서 2연속 실점하며 추격을 허용했다. 다행히 먼저 21점 고지를 밟으면서 승리로 매조지었다. 2세트에서는 13-10에서 상대에게 1점만 내주는 완벽에 가까운 경기를 펼쳤다.

개인전과 단체전을 합쳐 올 시즌 6번째 우승컵을 노린다. 안세영은 지난 1월 말레이시아 오픈(슈퍼 1000)과 인도 오픈(슈퍼 750)에서 정상을 차지했다. 지난 4월 아시아개인배드민턴선수권에서도 최고 자리에 섰다. 지난달 단체전 세계여자단체선수권대회(우버컵)에서도 정상을 차지했다. 지난달 31일에는 싱가포르오픈을 제패했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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