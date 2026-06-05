다이아미, 뮤즈 박하선과의 2026 신규 광고 캠페인 공개

사진=다이아미

파인 주얼리 브랜드 다이아미(DIAME)가 브랜드 뮤즈인 배우 박하선과 함께한 2026 신규 광고 캠페인을 전격 공개했다고 5일 밝혔다.

브랜드에 따르면 이번 캠페인은 ‘나를 위한 다이아몬드(Diamond for Me)’를 테마로 기획됐다. 배우 박하선 특유의 우아하면서도 친근한 매력과 다이아미의 섬세하고 아름다운 주얼리 디자인이 조화를 이루며 브랜드가 추구하는 현대적인 여성미를 감각적으로 표현해냈다.

박하선은 단아하면서도 세련된 이미지로 오랜 시간 대중의 사랑을 받아온 배우다. 최근 JTBC 예능 프로그램 ‘이혼숙려캠프’와 MBC every1 ‘히든아이’에서 진정성 있는 진행과 남다른 공감 능력을 보여주며 시청자들의 큰 호평을 받고 있다. 또한 연극 ‘홍도’ 무대에서는 깊이 있는 감정 연기로 배우로서의 저력을 다시 한번 입증한 것은 물론, SBS 파워FM ‘박하선의 씨네타운’의 DJ로서도 꾸준한 소통을 이어가는 등 다양한 분야에서 종횡무진 활약하고 있다.

사진=다이아미

다이아미 관계자는 “박하선 배우는 우아함과 밝은 에너지를 동시에 지닌 인물로 다이아미가 추구하는 브랜드 이미지와 가장 잘 어울리는 뮤즈”라며 “이번 캠페인을 통해 특별한 순간은 물론, 일상 속에서도 자연스럽게 빛나는 주얼리의 가치를 전달하고자 했다”고 전했다.

이번 광고에서는 다이아미의 대표 컬렉션들이 박하선의 자연스러운 미소와 함께 어우러지며, 화려함보다는 본연의 아름다움을 강조하는 브랜드 철학을 담아냈다.

특히 섬세한 디테일과 감각적인 디자인을 통해 여성들이 자신의 개성과 본연의 아름다움을 표현할 수 있는 다양한 주얼리 스타일링을 제안한다.

한편, 지난 1990년 설립된 다이아미는 현재까지 국내 주얼리 유통망 내에서 사업을 지속해 온 기업으로 다이아몬드, 유색 보석, 골드 주얼리 등의 상품군을 유통하고 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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