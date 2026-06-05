듀댑, 신재원 선수·부천FC1995 커피차 지원…스킨케어와 스포츠가 만난 응원의 순간

사진=듀댑

스킨케어 브랜드 듀댑(dewdap)은 지난 5월 28일 프로축구 K리그1 부천FC1995 신재원 선수와 선수단을 응원하기 위한 커피차 이벤트를 진행하며 스킨케어와 스포츠가 만나는 특별한 브랜드 경험을 선보였다고 5일 밝혔다.

이번 커피차 이벤트는 무더운 날씨와 치열한 시즌 일정 속에서도 최선을 다하고 있는 신재원 선수와 부천FC1995 선수단을 응원하기 위해 마련됐다. 듀댑은 신재원 선수를 비롯한 선수단과 구단 관계자들을 위해 커피와 음료, 간식을 제공하며 응원의 마음을 전했다.

이와 함께 듀댑의 대표 제품인 시카티 카밍 아쿠아 선크림과 팩클렌저 3종(시카티·듀톡스·바이틱스)도 함께 전달했다. 강한 햇빛 아래 훈련과 경기를 이어가는 선수들의 피부 컨디션 관리까지 고려한 구성으로 현장에서는 스킨케어와 스포츠가 자연스럽게 연결되는 브랜드 경험이 펼쳐졌다.

사진=신재원 선수 SNS

특히 신재원 선수를 비롯한 선수들이 직접 커피차를 찾아 음료와 간식을 즐기고 듀댑 제품을 살펴보며 현장 분위기를 함께 나눴다. 이번 이벤트는 무더위 속 잠시 쉬어가는 휴식의 시간이자 선수단을 향한 응원의 메시지를 전하는 자리로 현장에 활기를 더했다.

듀댑 관계자는 “평소 신재원 선수와 부천FC1995를 응원하는 마음을 담아 이번 커피차를 준비했다”며 “무더운 날씨 속에서도 최선을 다하고 있는 신재원 선수와 부천FC1995 선수단에게 듀댑의 응원이 작은 힘이 되었기를 바라며, 남은 시즌에도 좋은 활약 이어가시길 진심으로 응원한다”고 전했다.

브랜드에 따르면 듀댑은 ‘모든 피부 고민은 단 하나의 통로, 모공에서 비롯된다’는 브랜드 철학을 바탕으로 피부 변화의 시작점인 모공에 집중한 스킨케어 솔루션을 전개하고 있다. 대표 제품으로는 시카티 카밍 아쿠아 선크림, 레몬 바이틱스 브라이트닝 세럼 등이 있다.

한편 듀댑은 이번 신재원 선수 응원 커피차를 통해 스포츠와 스킨케어가 만나는 새로운 접점을 선보였으며 앞으로도 다양한 분야와의 협업을 통해 브랜드 경험을 확장해 나갈 계획이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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