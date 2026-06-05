아이엘, 휴머노이드 운영 데이터 43만건 확보…피지컬AI 플랫폼 구축 속도

사진=아이엘

풀스택 미래모빌리티 플랫폼 기업 아이엘이 휴머노이드 로봇 ‘아이엘봇(ILBOT)’ 운영을 통해 누적 운영시간 2389시간, 운영 데이터 43만7403건을 확보했다고 5일 밝혔다.

이번 데이터는 실제 제조 현장 등 산업 환경에서 휴머노이드를 운영하며 축적된 데이터로 작업 수행 과정과 이동 경로, 배터리 충·방전, 장애 대응 및 복구 등 다양한 운영 정보를 포함하고 있다.

세부적으로는 작업 수행 데이터 21만432건, 이동 경로 데이터 21만432건, 배터리 충·방전 데이터 1만4352건, 장애 및 복구 데이터 2187건 등 총 43만7403건 규모다. 회사는 이를 기반으로 작업 예측 알고리즘과 자율 이동 경로 최적화, 에너지 효율 개선, 장애 대응 자동화 등 휴머노이드 운영 AI 기술 고도화를 추진하고 있다.

최근 글로벌 AI 산업은 생성형 AI를 넘어 실제 물리 환경에서 스스로 판단하고 행동하는 피지컬AI 시대로 빠르게 전환되고 있다. 특히 피지컬AI 분야에서는 산업 현장에서 반복적으로 축적되는 운영 데이터가 핵심 경쟁력으로 평가된다. 동일한 하드웨어를 사용하더라도 확보한 데이터 규모와 학습 수준에 따라 작업 정확도와 생산성, 자율 운영 성능이 크게 달라지기 때문이다.

아이엘은 현재 제조 현장을 중심으로 휴머노이드 운영 범위를 지속 확대하고 있으며 이를 통해 확보되는 데이터를 AI 모델 고도화에 적극 활용하고 있다. 확보된 데이터는 작업 수행 능력 향상뿐 아니라 자율 이동과 에너지 관리, 작업 성공률 개선, 장애 예측 및 대응 기술 개발에도 활용되고 있다.

회사는 연내 누적 데이터 규모를 500만건 이상으로 확대한다는 목표를 세우고 있다. 산업 현장 확대와 운영 범위 다변화를 통해 데이터 확보 속도를 높이고 이를 기반으로 산업 현장에 특화된 피지컬AI 플랫폼 구축을 가속화할 계획이다.

아이엘은 최근 휴머노이드 초도 공급 계약을 체결한 데 이어 약 170억원 규모의 전략적 투자 유치에도 성공했다. 확보된 자금은 휴머노이드 공급 확대와 데이터 확보 인프라 구축, AI 기반 운영 플랫폼 고도화에 투입될 예정이다.

아이엘 관계자는 “피지컬AI 시대에는 로봇 자체보다 산업 현장에서 축적되는 데이터가 장기 경쟁력을 좌우하는 핵심 자산”이라며 “현재 확보된 데이터를 기반으로 운영 AI를 지속적으로 고도화하고 있으며 연내 500만건 이상의 데이터를 확보해 산업 현장 중심 피지컬AI 플랫폼 경쟁력을 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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