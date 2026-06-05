한국 남자 축구 대표팀 주장 손흥민이 은퇴 후 삶에 대해 솔직한 마음을 전했다.

4일 유튜브 채널 '갓경규'에는 '자랑스런 손흥민 선수랑 LAFC 경기장에서 한 판 때리고 왔습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

손흥민. 유튜브 캡처

이날 손흥민은 '축구를 그만두고 싶었던 적 있었냐'는 물음에 "지금까지 단 한 번도 없었다. 제가 굉장히 단순한 사람이라서, 아무리 힘든 일이 있어도 공만 보면 다 잊어버렸다"고 했다.

손흥민은 '미래를 위해 어떤 준비를 하고 있냐'라는 질문에는 "좋은 아빠가 되고 싶다"고 답했다.

그는 "35년 동안 가족이 저에게 희생하지 않았나. 저도 남은 생은 가족에게 희생하면서 살고 싶다"고 말했다.

또한 '자녀가 축구 선수를 하고 싶다고 하면 말릴 것이냐'는 질문에는 "일단은 말릴 것 같다"고 했다,

손흥민은 "왜냐하면 저의 아들로 태어나면 이 친구 얘기 보다 저의 아들이라는 얘기가 더 많이 나올 것 같다"며 "제가 이뤄낸 업적 같은 것들이 결국에는 이 친구들한테 뒤로 따라붙을 텐데 '얼마나 힘들까'라는 생각을 한다. 그래서 그냥 안 했으면 좋겠다"고 했다.

<뉴시스>

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