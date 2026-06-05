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전원주, 동료 女배우 불륜 현장 급습 "상간녀 손을…"

입력 : 2026-06-05 10:57:03 수정 : 2026-06-05 10:57:01

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배우 전원주와 선우용여가 서우림과의 일화를 언급했다.

 

5일 연예계에 따르면 최근 채널 '전원주인공'에 공개된 영상에서 전원주와 선우용여는 함께 호텔 뷔페를 방문해 식사를 즐겼다.

배우 전원주와 선우용여. 유튜브 캡처
배우 전원주와 선우용여. 유튜브 캡처

이날 두 사람은 동료 배우 서우림의 전 남편 불륜 정황을 파악하고 현장을 급습한 사연을 공개했다.

 

전원주는 "내가 직접 차를 몰고 선우용여와 서우림을 태워서 현장 앞에 도착했다"고 말했다.

 

이어 "세상에, 서우림의 남편이 서우림을 밀쳐내고 상간녀의 손을 잡은 채 내 눈앞에서 그대로 탈출해 가 버리더라"고 했다.

 

서우림은 과거 전남편과의 결혼 생활에 대해 "서울대학교를 졸업했다는 점과 훤칠한 외모에 반해 결혼했었다. 결혼 당시 전세금도 없어서 고생했고, 내가 방송하며 번 돈으로 집까지 마련했다"고 고백한 바 있다.

 

그의 남편은 카바레에서 만난 여성과 외도를 했고, 이 사실을 알게 된 서우림은 결국 이혼을 선택한 것으로 알려졌다.


<뉴시스>


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