에이티즈, ‘나쁜 남자’ 된다…26일 ‘BAD’ 컴백

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 나쁜 남자가 되어 돌아온다.

소속사 KQ엔터테인먼트는 5일 공식 SNS를 통해 에이티즈의 미니 14집 '골든 아워 : 파트 5(GOLDEN HOUR : Part.5)' 트랙리스트 포스터를 공개했다.

공개된 영상은 소프루가 스쳐간 자리를 붉은 에너지의 흐름으로 표현했다. 도심 사이사이로 번져 나가는 붉은 안개를 통해 흐름과 잔상, 그리고 보이지 않는 존재에 대한 암시를 담아냈다.

오는 26일 오후 1시 발매될 에이티즈의 미니 14집 '골든 아워 : 파트 5'에는 타이틀곡은 '배드(BAD)'를 비롯해 '마마시타(MAMACITA)', '톡신(TOXIN)', '폴린(Fallin')', '바디(Body)'까지, 에이티즈의 다채로운 음악 세계를 확인할 수 있는 총 5곡이 수록된다.

‘배드’는 아슬아슬하게 터져나오는 뜨거운 감정과 열기를 노래한다. 미니 14집은 본능과 감각이 앞서는 순간을 유쾌하게 만끽하며, 소프루를 쫓는 에이티즈의 모습을 그려냈다. 에이티즈는 마음 깊은 곳의 본능을 마주하는 '골든 아워' 시리즈의 다섯 번째 서사를 통해 한층 확장된 이야기를 선보일 예정이다.

지난 2월 발매한 미니 13집 '골든 아워 : 파트 4(GOLDEN HOUR : Part.4)'에 이어 4개월 여만의 컴백이다. 해당 앨범으로 미국 빌보드 메인 앨범차트인 ‘빌보드 200’ 3위에 올랐던 에이티즈가 신보를 통해 또 어떤 기록을 만들지 기대를 모은다.

한편, 에이티즈는 6월 28일 런던에서 개최되는 '브리티시 서머 타임 하이드 파크(British Summer Time Hyde Park)' 무대에 헤드라이너로 출격하며, 7월 17일부터 19일까지 3일간 서울 고려대학교 화정체육관에서 팬미팅 '에이티니스 보야지 : 티니 미스터리’를 연다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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