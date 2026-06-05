日서 울려퍼진 ‘아리랑’…방탄소년단, 빌보드 재팬 ‘상반기 1위’

그룹 방탄소년단의 ‘아리랑’이 일본 빌보드 차트를 점령했다.

5일 빌보드 재팬이 발표한 2026 상반기 결산(집계 기간: 2025년 11월 24일~2026년 5월 24일)에 따르면 지난 3월 20일 발매된 방탄소년단의 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)이 종합 앨범 랭킹인 ‘핫 앨범’(Hot Albums) 정상에 올랐다. 타이틀곡 ‘SWIM’과 수록곡 ‘2.0’은 종합 노래 차트 ‘핫 100’에 각각 38위와 87위로 진입했다.

또한 ‘아리랑’은 CD 판매량과 스트리밍에서 각각 1위를 기록하고 다운로드에서는 2위에 올랐다. 발매 약 두 달 만의 성적으로 상반기 차트의 주요 부문에서 존재감을 떨쳤다. 특히 킹앤프린스(King & Prince), 미세스 그린 애플(Mrs. GREEN APPLE) 등 쟁쟁한 현지 아티스트들과 경쟁한 끝에 세운 성과라는 점에서 의미를 더한다.

방탄소년단은 종합 아티스트 랭킹인 ‘아티스트 100’(Artist 100)에서 6위에 올랐다. 미세스 그린 애플, 백넘버(back number), 요네즈 켄시(Yonezu Kenshi), 스노우맨(Snow Man) 등 일본에서 높은 대중성과 팬덤을 보유한 가수들이 해당 차트 상위권을 빼곡히 점령했고 10위권에 이름을 올린 해외 아티스트는 방탄소년단이 유일하다.

3일 빌보드 재팬이 발표한 최신 차트(6월 3일 자)에 따르면 ‘아리랑’은 ‘핫 앨범’ 1위에 올라 통산 9번째 정상을 찍었다. ‘SWIM’은 ‘핫 100’ 21위에 자리하며 여전히 흥행을 이어가고 있다.

한편 방탄소년단의 데뷔 기념일인 6월 13일을 맞아 부산이 붉은빛으로 물들인다. 2022년 이후 약 4년 만에 부산을 방문하는 방탄소년단은 오는 12~13일 부산 아시아드 주경기장에서 ‘BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN’을 개최한다. 이를 기념하기 위해 오는 5일부터 14일까지 신세계백화점 부산 센텀시티와 하이브 용산 사옥에서 새 앨범 ‘아리랑’(ARIRANG)의 여정을 잇는 팝업스토어가 열린다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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