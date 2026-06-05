김수현 측 “김세의 구속 송치…팬 믿음과 응원 큰 힘” [전문]

배우 김수현 측이 김세의 대표를 상대로 제기한 고소·고발 건에 대해 경찰이 구속 송치 결정을 내렸다. 소속사는 사법당국의 판결 내용을 밝히며 지지를 표한 팬들을 향한 감사 인사를 전했다.

5일 김수현 소속사 골드메달리스트는 “경찰 수사 결과, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(허위사실 적시에 의한 명예훼손), 스토킹범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반, 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등을 이용한 촬영물 반포 등), 강요미수 및 협박 등의 혐의가 인정됐다”며 “경찰은 사안의 중대성을 고려하여 김세의를 검찰에 구속 송치했다”고 밝혔다.

유튜브 채널을 운영한 가로세로 연구소 김세의 대표는 지난해 3월부터 김수현이 과거 미성년자였던 배우 고(故) 김새론과 교제했으며, 고인의 사망 원인도 김수현 측에 있다는 취지의 주장을 이어왔다. 각종 의혹으로 김수현의 연예계 활동은 잠정 중단됐고, 김수현이 직접 기자회견을 열고 각종 루머를 해명하며 눈물을 보인 바 있다.

소속사는 “사건의 직접적인 당사자가 아님에도 불구하고, 법이 정한 절차를 기다리던 김수현 씨를 대신하여 오랜 시간 목소리를 내어 주신 분들께 깊이 감사드린다”며 “보이지 않는 자리에서 묵묵히 책임을 다하며 오직 증거와 사실에 근거하여 수사를 진행하고 진실을 밝혀 주신 수사기관, 그리고 피의자의 신병에 관하여 공정하고 엄정한 판단을 해주신 사법기관에도 깊이 감사드린다”고 밝혔다.

김수현을 믿고 기다려준 팬들을 향한 인사도 잊지 않았다. “긴 시간 김수현 씨를 응원하며 함께해 주신 팬 여러분께 진심으로 감사드린다. 팬 여러분의 믿음과 응원은 힘든 시간 속에서도 큰 힘이 됐다”고 덧붙였다.

한편, 지난 2일 김수현의 명예를 훼손하고 성폭력처벌법을 위반한 혐의 등으로 구속된 김 대표가 신청한 구속적부심사가 법원에 의해 기각되면서 김 대표는 구속 상태에서 검찰 수사와 재판을 받게 됐다.

◆이하 김수현 소속사 골드메달리스트 입장 전문 안녕하세요. 골드메달리스트입니다. 김수현 씨와 당사가 가로세로연구소 김세의를 상대로 제기한 여러 건의 고소·고발 사건에 대한 경찰 수사 결과를 다음과 같이 알려드립니다. 경찰 수사 결과, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(허위사실 적시에 의한 명예훼손), 스토킹범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반, 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등을 이용한 촬영물 반포 등), 강요미수 및 협박 등의 혐의가 인정되었으며, 경찰은 사안의 중대성을 고려하여 김세의를 검찰에 구속 송치하였습니다. 사건의 직접적인 당사자가 아님에도 불구하고, 법이 정한 절차를 기다리던 김수현 씨를 대신하여 오랜 시간 목소리를 내어 주신 분들께 깊이 감사드립니다. 또한 사건의 진상을 밝히기 위해 직접 취재하며 힘써 주신 분들, 그리고 사건의 실체가 널리 알려질 수 있도록 함께해 주신 모든 분들께도 감사의 말씀을 드립니다. 특히 보이지 않는 자리에서 묵묵히 책임을 다하며 오직 증거와 사실에 근거하여 수사를 진행하고 진실을 밝혀 주신 수사기관, 그리고 피의자의 신병에 관하여 공정하고 엄정한 판단을 해주신 사법기관에도 깊이 감사드립니다. 무엇보다 긴 시간 김수현 씨를 응원하며 함께해 주신 팬 여러분께 진심으로 감사드립니다. 팬 여러분의 믿음과 응원은 힘든 시간 속에서도 큰 힘이 되었습니다. 끝으로 경찰의 수사 결과 통지서를 첨부하여 드리오니 참고하여 주시기 바랍니다. 감사합니다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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