한효주, 어린이 기아 퇴치 위해 5000만 원 전달…끝없는 선행

배우 한효주. 사진 = 뉴시스

배우 한효주가 국제구호단체 JTS에 5000만 원을 기부하며 선한 영향력을 전했다.

5일 소속사 BH엔터테인먼트에 따르면 한효주는 최근 국제구호단체 JTS(Join Together Society)에 5000만 원을 기부했다.

이번 기부금은 전 세계 어린이들의 기아 퇴치와 교육 기회 제공 등 실질적인 도움이 필요한 곳에 사용될 예정이다.

한효주는 데뷔 이후 오랜 시간 팬들에게 받은 사랑을 사회에 환원하고자 하는 마음으로 이번 기부를 결정한 것으로 전해졌다.

그는 금전적 기부뿐 아니라 현장 참여를 통해서도 나눔을 실천하고 있다. 지난 5월 서울 명동에서 열린 빈곤퇴치 거리 모금 행사에 참여해 시민들과 소통하며 캠페인에 힘을 보탰다.

한효주는 그동안 도움이 필요한 이웃들을 위한 나눔을 꾸준히 이어왔다. 미혼모 시설 지원을 위해 5000만 원을 기부했으며, 집중호우 피해를 입은 수재민들을 위해서도 5000만 원을 전달하는 등 선행을 실천해 왔다.

한편 한효주는 2003년 미스 빙그레 선발대회 대상 수상을 계기로 연예계에 데뷔했다. 이후 2005년 MBC 시트콤 ‘논스톱5’를 통해 본격적인 연기 활동을 시작했으며, 드라마 ‘하늘만큼 땅만큼’, ‘찬란한 유산’, ‘동이’, ‘W’, ‘해피니스’, ‘무빙’과 영화 ‘투사부일체’, ‘광해, 왕이 된 남자’, ‘반창꼬’, ‘뷰티 인사이드’, ‘해어화’, ‘해적: 도깨비 깃발’ 등에 출연하며 큰 사랑을 받았다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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