서인영 “과거 100만원 실크 잠옷만 고집…지금은 2만 원 꽃무늬 내복 애용”

서인영이 잠옷을 소개하고 있다. 출처=유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’ 영상 캡처

가수 서인영이 유튜브를 통해 친근하고 소탈한 일상을 공개하며 반전 매력을 선보였다.

4일 서인영의 공식 유튜브 채널에는 자신의 아침 루틴과 애용하는 아이템을 소개하는 리얼리티 영상이 게재됐다.

이날 영상에서 특히 눈길을 끈 것은 서인영의 다채로운 ‘내복 패션’이었다. 과거 연예계 대표 ‘패셔니스타’이자 화려한 스타일의 대명사였던 그는 예상외로 소박한 취향을 고백했다. 서인영은 최근 즐겨 입는 다양한 종류의 내복을 소개하며 “2만 원대의 저렴한 가격이지만 질이 좋고, 특히 북유럽 스타일이나 꽃무늬 패턴을 선호한다”고 밝혔다.

이어 과거 화려했던 시절의 일화도 털어놓았다. 서인영은 “예전에는 한 벌에 100만원을 호가하는 실크 잠옷만 입었다”며 “과거 친구들과 란제리 파티를 즐기며 시간을 보낸 적이 있는데, 다음 날 집에 방문하신 아버지가 그 모습을 보시고 ‘꼴값 떨고 있다’며 크게 호통을 치셨다”고 고백해 웃음을 자아냈다. 그는 “그 사건 이후로 요즘은 꽃무늬 잠옷을 자주 입게 됐다”며 비하인드를 전했다.

한편 서인영은 이날 방송에서 자신이 수년째 애용 중인 시그니처 향수도 함께 공개했다. 제작진이 해당 향수에 대해 “장작 타는 냄새와 바닐라 향이 어우러진 겨울용 향수”라고 설명하자, 서인영은 “개인적으로는 매혹적인 페로몬 향처럼 느껴진다”고 덧붙이며 여전한 취향을 드러내기도 했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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