“동화 속 공주님 그 자체”…김혜윤, 블랙 시스루 vs 화이트 리본 ‘극과 극 매력’ [스타★샷]

김혜윤이 블랙 앤 화이트 의상으로 반전 매력을 선보였다. 출처=김혜윤 SNS

배우 김혜윤이 극과 극의 스타일링을 완벽하게 소화하며 독보적인 비주얼을 과시했다.

4일 김혜윤은 자신의 SNS 계정에 각각 검은색과 하얀색 하트 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재하며 근황을 전했다. 공개된 사진 속 김혜윤은 상반된 무드의 블랙 앤 화이트 룩을 선보이며 시선을 사로잡았다.

먼저 공개된 블랙 의상에서 김혜윤은 고혹적이면서도 우아한 아우라를 풍겼다. 네크라인부터 가슴 윗부분까지 도트 패턴의 시스루 소재로 마감된 홀터넥 스타일을 선택해 세련된 실루엣을 강조했다. 은은한 광택감이 도는 바디 라인과 과감하게 드러낸 어깨라인이 한층 성숙한 분위기를 자아냈다.

반면 화이트 의상을 착용한 사진에서는 특유의 러블리한 매력이 돋보였다. 어깨 스트랩과 전면부에 풍성한 입체 리본 디테일이 장식된 뷔스티에 룩으로 로맨틱한 감성을 극대화했다. 여기에 잔머리를 자연스럽게 내린 내추럴 번(Bun) 헤어스타일을 매치해 인형 같은 미모와 발랄함을 동시에 잡았다.

김혜윤의 화려한 변신에 글로벌 팬들의 반응도 뜨겁다. 누리꾼들은 댓글을 통해 “블랙과 화이트 중 우열을 가릴 수 없다”, “매일이 리즈 갱신이다”, “동화 속 공주님 그 자체” 등의 찬사를 보내며 환호했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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