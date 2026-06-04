‘원톱 서머퀸’ 권은비, 과감한 백리스 비키니 자태…발리서 뽐낸 핫바디 [스타★샷]

권은비가 여유로운 휴가 근황을 공유했다. 출처=권은비 SNS

가수 권은비가 눈부신 비주얼과 세련된 휴양지 패션으로 근황을 전했다.

4일 권은비는 자신의 SNS 계정에 특별한 멘트 없이 숫자와 함께 인도네시아 발리에서 촬영한 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 권은비는 이국적인 수영장을 배경으로 과감하고 감각적인 비치웨어 스타일링을 선보였다. 그는 독특한 꼬임 디테일과 백리스 디자인이 돋보이는 화이트 홀터넥 비키니에 빈티지한 데님 숏팬츠를 매치해 시원하면서도 내추럴한 멋을 자랑했다. 여기에 볼드한 블랙 선글라스를 더해 특유의 시크하고 트렌디한 무드를 완성했다.

또 다른 사진에서는 리조트와 어울리는 우아한 올 화이트 룩으로 반전 매력을 선사했다. 네크라인이 자연스럽게 흘러내리는 화이트 드레이프 탑에 와이드 팬츠를 착용한 권은비는 블랙 가죽 벨트로 허리 라인을 강조하며 고급스러운 실루엣과 완벽한 비율을 동시에 뽐냈다.

권은비의 건강미 넘치는 몸매와 독보적인 아우라가 담긴 근황 사진에 글로벌 팬들의 반응도 뜨겁다. 게시물이 공개되자 팬들은 “맑은 바다와 완벽하게 어울리는 비주얼”, “매일이 리즈 갱신”, “휴양지에서도 빛이 난다” 등의 댓글을 남기며 찬사를 보냈다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]