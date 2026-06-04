“30년 전이랑 똑같네” 김희선, 나이 잊은 올블랙 룩…20대 기죽이는 방부제 미모 [스타★샷]

김희선이 변함없이 아름다운 미모를 인증했다. 출처=김희선 SNS

배우 김희선이 세월을 거스른 독보적인 미모와 감각적인 패션 스타일을 선보였다.

4일 김희선은 자신의 사회관계망서비스(SNS) 인스타그램 계정에 특별한 문구 없이 스페이드, 하트, 클로버 이모티콘과 함께 촬영 현장으로 보이는 여러 장의 근황 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 김희선은 세련되면서도 시크한 올 블랙 스타일링을 완벽하게 소화한 모습이다. 그녀는 루즈한 핏의 블랙 셔츠 소매를 내추럴하게 걷어 올려 활동적인 분위기를 연출하는가 하면 가슴 라인의 은은한 디테일로 답답하지 않고 시원한 인상을 더했다.

특히 허리선 높이 올라오는 하이웨이스트 맥시 스커트는 그녀의 늘씬한 비율을 한층 돋보이게 만들었다. 걸음마다 다리 라인이 살짝 드러나는 깊은 슬릿 디테일은 섹시하면서도 세련된 무드를 극대화했다. 여기에 앞코가 뾰족한 에나멜 소재의 블랙 스틸레토 힐을 매치해 도시적이고 우아한 여성미로 룩을 마무리했다.

이를 접한 누리꾼들은 댓글을 통해 “30년 전 전성기 시절과 다를 바 없다”, “대한민국 대표 미녀 스타의 위엄”, “올블랙 의상이 독보적인 아우라를 완성했다” 등의 뜨거운 반응을 보이며 찬사를 아끼지 않았다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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