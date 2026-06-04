‘김풍→히밥’ 맛잘알 5인방의 월드컵 최적 메뉴는? ‘티키타카쇼’ 공개

티키티키 타카타카 토크토크쇼 예고 영상 캡처.

축구와 먹방이 만난 특별한 토크쇼가 시청자들을 찾는다. 대한민국 축구대표팀의 월드컵 경기를 더욱 맛있게 즐길 수 있는 음식 추천부터 화제의 디저트 리뷰까지, 먹방 고수들의 입담이 펼쳐질 예정이다.

4일 오후 라이브로 방송되는 틱톡(TikTok) 오리지널 콘텐츠 ‘티키티키 타카타카 토크토크쇼’ 4회에서는 김풍, 홍윤화, 곽튜브, 히밥, 지또먹이 출연해 ‘월드컵 푸드 1티어’를 두고 치열한 먹방 토론을 벌인다.

이날 방송에서는 2026 북중미 월드컵에 출전하는 대한민국 축구 국가대표팀의 경기가 오전 시간대에 열리는 점에 착안해 아침 응원전에 어울리는 메뉴 추천이 진행된다.

특히 독특한 요리 감각으로 사랑받는 김풍과 세계 각국의 음식을 경험한 곽튜브를 비롯해 홍윤화, 히밥, 지또먹까지 각자의 취향과 노하우를 담은 ‘월메추(월드컵 메뉴 추천)’를 공개하며 시청자들의 침샘을 자극할 전망이다.

여기에 SNS에서 전 세계적으로 화제를 모은 이색 디저트 조합도 소개된다. 다소 파격적인 조합에 도전한 출연진들은 물론 MC 안정환, 딘딘, 이은지까지 직접 맛을 평가하며 솔직한 반응을 전할 예정이다.

또한 월드컵의 승리와 패배, 희로애락을 함께 나누기 좋은 맛집 정보도 공개된다. 먹방러들이 애정하는 단골 맛집부터 축구 선수들이 즐겨 찾는 식당까지 다양한 맛집 이야기가 이어지며 풍성한 먹토크를 완성한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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