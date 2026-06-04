이학주, 웃음과 긴장 다 잡는다…‘오십프로’ 숨은 주역

MBC 오십프로 방송화면 캡처.

배우 이학주가 묵직한 존재감과 능청스러운 코믹 연기를 오가며 ‘오십프로’의 숨은 활력소로 떠오르고 있다. 극의 중심을 잇는 연결고리 역할은 물론, 현실감 넘치는 캐릭터 표현으로 시청자들의 몰입도를 끌어올리고 있다.

MBC 금토드라마 ‘오십프로’는 한때 이름을 날렸던 세 남자가 운명적인 사건을 계기로 다시 움직이게 되면서 벌어지는 이야기를 담은 액션 코미디 드라마다. 첩보와 액션, 코미디, 로맨스를 아우르는 다채로운 전개로 호평을 받고 있다.

이 가운데 이학주가 연기하는 마공복은 강렬한 개성을 지닌 인물들 사이에서도 독보적인 존재감을 발휘하며 눈길을 사로잡고 있다.

극 중 마공복은 화산파 2인자 강범룡(허성태 분)을 따르는 조직원이다. 과거 조직 재건의 꿈을 품고 10년 전 사라진 증거를 추적하고 있지만, 현재는 영선도에서 편의점을 운영하는 강범룡 밑에서 아르바이트를 하며 생활하고 있다.

이학주는 이상과 현실 사이에서 흔들리면서도 자신의 목표를 포기하지 않는 마공복의 모습을 현실감 있게 그려내며 캐릭터에 생명력을 불어넣고 있다.

특히 그는 생활 밀착형 연기와 특유의 자연스러운 표현력으로 마공복의 매력을 극대화하고 있다. 강범룡에게 “예전의 화산파 형님이 그립다”고 말하며 잠들어 있던 야성을 자극하는가 하면, 사건의 진실을 쫓기 위해 끈질기게 움직이는 집념까지 설득력 있게 표현해 극의 긴장감을 높이고 있다.

마공복은 주요 인물들을 연결하는 핵심 축으로도 활약 중이다. 강범룡과는 15년 전부터 이어진 인연과 변함없는 의리를 보여주고 있으며, 정호명(신하균 분)과는 서로 다른 목적을 가진 채 위험한 공조 관계를 형성하고 있다.

여기에 과거 북한 공작원이었던 봉재순(오정세 분)의 움직임까지 주시하며 사건의 단서를 찾아 나서는 등 다양한 인물들과 얽히며 극 전개에 중요한 역할을 하고 있다.

이학주는 코믹한 매력부터 긴장감 넘치는 액션 연기까지 폭넓게 소화하며 캐릭터의 다층적인 면모를 그려내고 있다. 또한 인물 간 관계를 유기적으로 연결하는 매개체 역할까지 수행하며 드라마의 재미를 한층 끌어올리고 있다.

매회 색다른 매력으로 존재감을 발휘하고 있는 이학주가 앞으로 ‘오십프로’에서 어떤 활약을 펼칠지 시청자들의 기대가 모아지고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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