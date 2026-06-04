김경훈→곽범 합류…‘피의 게임X’ 최종 라인업 공개

웨이브 제공

서바이벌 강자들의 귀환에 이어 새로운 변수들이 합류하며 ‘피의 게임X’가 역대급 대결 구도를 완성했다. 기존 시즌을 대표하는 플레이어들과 타 서바이벌 출신, 그리고 첫 도전에 나서는 신예 참가자들까지 한자리에 모이면서 치열한 두뇌 전쟁이 예고된다.

웨이브 오리지널 예능 피의 게임X 제작진은 4일 신규 플레이어 라인업을 공개하며 총 20인의 참가자 구성을 확정했다.

오는 7월 공개되는 피의 게임X는 두뇌와 피지컬 최강자들이 펼치는 극한 생존 게임을 담은 ‘피의 게임’ 시리즈의 최신작이다. 배신과 연합, 심리전이 뒤엉킨 독창적인 룰로 마니아층의 지지를 받아온 가운데, 이번 시즌은 기존 개인전 중심의 구조를 벗어나 본격적인 팀 대결 체제를 도입해 한층 강력한 긴장감을 예고하고 있다.

앞서 시즌1의 이상민, 정근우, 박지민, 이태균을 비롯해 시즌2 하승진, 현성주, 윤비, 이진형, 시즌3 홍진호, 서출구, 최혜선, 허성범 등 각 시즌을 대표했던 플레이어들의 출연 소식이 전해지며 화제를 모았다.

여기에 제작진은 타 서바이벌 프로그램 출신 참가자들로 구성된 ‘챌린저 팀’과 새로운 얼굴들로 꾸려진 ‘루키 팀’을 공개하며 기대감을 끌어올렸다.

챌린저 팀에는 ‘더 지니어스’ 시즌4 준우승자 김경훈을 비롯해 ‘더 지니어스’ 시즌3·4 출신 김유현, ‘더 타임 호텔’ 출신이자 IQ 156 멘사 회원 김남희, ‘대학전쟁3’에서 3위를 차지한 카이스트 재학생 강지후가 합류한다. 특히 김경훈은 ‘더 지니어스’ 시즌4 결승전에서 장동민과 맞붙었던 인물로, 오랜만에 서바이벌 무대에 복귀해 관심을 모으고 있다.

신규 참가자들로 구성된 루키 팀도 만만치 않은 존재감을 예고한다. 개그맨 곽범, 농구선수 출신 방송인 이관희, 서울대 출신 의사이자 ‘환승연애4’ 출연자 신승용, IQ 156 멘사 회원 겸 배우 최연청이 출연을 확정했다. 서바이벌 경험이 없는 참가자들이 다수 포함된 만큼, 기존 강자들이 장악해온 판도를 뒤흔들 새로운 변수로 작용할 수 있을지 관심이 쏠린다.

시즌을 대표하는 플레이어들과 각기 다른 분야의 실력자들이 총출동한 가운데, 피의 게임X가 어떤 연합과 배신, 반전을 만들어낼지 기대가 높아지고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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