‘불꽃야구’ 오승환, 고척돔 뜬다…“통산 550세이브 노려볼 것” 포부 [일문일답]

사진=SBS Plus

불꽃 파이터즈에 합류한 오승환이 배재고등학교와의 경기를 앞둔 소감을 밝혔다.

SBS Plus ‘특집 불꽃야구 생중계’는 오는 7일 오후 2시 고척 스카이돔에서 열리는 ‘불꽃 파이터즈 vs 배재고등학교’의 경기를 독점 생중계한다.

불꽃 파이터즈 합류한 오승환은 “불꽃 파이터즈 유니폼을 입고 다시 팬들 앞에 설 수 있는 기회를 주셔서 감사하다”며 “파이터즈에서 세이브를 하나 추가하면 한·미·일·파이터즈 통산 550세이브가 된다. 세이브 기록을 목표로 열심히 해보겠다”고 각오를 전했다.

가장 가까워지고 싶은 인물로는 김성근 감독을 꼽았다. 그는 “선수 시절 김성근 감독님과 같은 유니폼을 입고 뛰어본 적이 없다. 은퇴했지만 감독님께 많은 것을 배우고 싶다”며 “감독님께서 투구할 때 팔 스로잉 동작에 대해 조언해 주셨는데 정말 좋은 말씀을 많이 해주셨다. 지도받은 내용을 좋은 투구로 팬들께 보여드리고 싶다”고 밝혔다.

끝으로 “불꽃 파이터즈 유니폼을 입고 팬분들 앞에 서게 됐다. 저 역시도 너무나 기쁘고 재미있게 인사를 드릴 것”이라며 “앞으로 몇 세이브가 됐든, 공을 얼마나 많이 던질지 모르겠지만 제 세이브 개수는 아직 끝나지 않았기 때문에 파이터즈 팬분들과 긴 여정을 떠나보도록 하겠다”라고 응원을 당부했다.

◆다음은 오승환의 일문일답이다.

1. 오승환 선수의 파이터즈 합류를 환영하는 팬분들께 한 말씀 부탁드립니다.

-이번에 불꽃 파이터즈에 합류하게 됐는데요. 선수 시절처럼 압도적인 마무리 모습을 보여드릴진 모르겠지만 최선을 다해서 좋은 공을 던질 수 있도록 노력하겠습니다.

Q. 파이터즈 선수 중 유일한 삼성 라이온즈 출신으로서 어떤 모습을 보여주고 싶으실까요?

-삼성 라이온즈 시절에 보여드렸던 퍼포먼스에 조금이라도 가깝게 보여드릴 수 있도록 노력하겠습니다.

Q. 새로운 팀에서 시작한 2026시즌, 오승환 선수의 목표가 궁금합니다.

-제가 한·미·일 통산 549세이브를 기록했는데 파이터즈에서 세이브를 한 개 하면 한·미·일·파이터즈 통산 550세이브입니다. 세이브 기록을 노려보도록 열심히 해보겠습니다.

4. 팀원들과의 케미에 점수를 매기자면 몇 점일까요? 친해지고 싶은 선수가 있다면 누구인지 이유도 함께 말씀 부탁드립니다.

-팀원들하고는 원래 친하게 지냈던 선수들이 많았기 때문에 케미 문제는 전혀 없을 것 같습니다. 투수 쪽에서는 송승준, 이대은, 신재영 선수도 있어서 잘 지낼 것 같습니다. 친해지고 싶은 선수라기보다는 김성근 감독님과 친해지고 싶습니다. 선수 시절 김성근 감독님하고 같은 유니폼을 입고 뛰어보지 않아서, 은퇴는 했지만 김성근 감독님께 많은 점을 배우도록 하겠습니다.

Q. 파이터즈의 수장인 김성근 감독님으로부터 받은 ‘야구 조언’이 있으실까요? 그 내용이 궁금합니다.

-김성근 감독님께서 저번에 공 던질 때 팔 스로잉 동작을 한 번 말씀해 주셨는데, 너무나 좋은 얘기를 많이 해주셨습니다. 감독님께 지도받은 투구폼을 파이터즈 팬분들에게 좋은 투구 내용으로 보답하겠습니다.

Q. SBS Plus에서 방송 최초로 생중계하게 됐는데요, 소감 한 말씀 부탁드립니다.

-은퇴하고 나서 유니폼을 입고 다시 팬분들께 인사드릴 수 있는 자리를 만들어주셔서 너무 감사하게 생각하고 있습니다.

Q. SBS Plus ‘특집 불꽃야구 생중계’를 통해 응원해주시는 팬분들께 한 말씀 부탁드립니다. 또 앞으로 어떤 활약을 보여드리고 싶은지 각오도 함께 부탁드립니다.

-‘특집 불꽃야구 생중계’를 통해서 불꽃 파이터즈 유니폼을 입고 팬분들 앞에 서게 됐는데요. 저 역시도 너무나 기쁘고 재미있게 인사를 드릴 거고요. 앞으로 몇 세이브가 됐든, 공을 얼마나 많이 던질지 모르겠지만 파이터즈 팬분들과 함께 제 세이브 개수는 아직 끝나지 않았기 때문에 몇 개까지 할지 팬분들과 긴 여정을 떠나보도록 하겠습니다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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