[스타★톡톡] 엄태구가 왜 이리 무리해…“‘귀엽지 않으면 죽겠다’ 각오”

“앞으로 해도 구상구, 뒤로 해도 구상구, 랩은 나의 전부!”

배우 엄태구가 파격 변신에 나섰다. 엄태구가 연기한 자칭 ‘폭풍래퍼’ 구상구는 진지해서 더 짠하다. 눈치도 실력도 모자라지만 열정만큼은 수준급이다. 코미디 장르에서 빼놓을 수 없는 어수룩한 캐릭터로 피식 웃음을 자아낸다.

3일 개봉한 ‘와일드 씽’은 한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건에 휘말려 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 트라이앵글이 20년 만에 찾아온 재기의 기회를 잡기 위해 무모한 도전을 벌이는 코미디물이다.

극 중 구상구는 인생의 마지막 기회일지 모르는 공연을 위해 변도미(박지현), 황현우(강동원)과 다시 뭉친다. 20년이라는 긴 시간도 구상구의 랩 열정을 앗아가지 못했다. 인터뷰 통해 만난 엄태구는 “사실 자신이 없었다”고 털어놨다. 그렇지만 너무 달라서 도전해보고 싶은 마음이 컸다. 배우로서 탐나는 캐릭터였다. 재밌는 대본을 표현해보고 싶다는 욕심에 도전 의식이 절로 생겼다.

연습기간을 비롯해 총 5개월 간 구상구로 살았다. 휴차 때마다 JYP엔터테인먼트 본사 연습실에 찾아가 랩과 안무를 익혔다. 그는 “상국이 랩을 잘 하는 캐릭터는 아니다. 5개월 간 진짜 열심히 해도 잘 하진 못할 테니 캐릭터와 맞을 것 같았다”고 했다. 연습에 끝은 없었다. 적게는 발성부터 리듬 타는 연습까지 돌입했고, 어느새 대화에도 제스처가 묻어났다.

영화가 끝나고 등장하는 크레딧을 살펴보면 음악 작사에 엄태구의 이름이 들어가 있다. 상구가 내뱉은 랩의 가사를 랩 선생님과 함께 썼기 때문이다. 상구의 이야기를 바탕으로 감독과 랩 스승과 대화를 거쳐 탄생한 가사다. 그는 “무조건 웃겨야 한다기 보단 상구의 솔직한 마음을 담은 ‘상구스러운’랩이어야 한다고 생각했다”며 “유치한 가사같지만 상구에겐 진지한 랩이었다”고 말했다.

그 중 상구를 표현하는 구절은 ‘랩은 나의 전부’다. 20년 전 트라이앵글의 실패에도 포기하지 않고 래퍼를 꿈꾼다. 엄태구는 “칼을 맞고 나와서 랩을 할 때도 ‘랩은 나의 전부’라고 외친다. 생각해 보면 정말 랩은 상구에게 전부였을 것 같다”고 해석했다.

구상구의 앙탈, 끼부림, 윙크까지 배우 엄태구에겐 좀처럼 볼 수 없던 얼굴들이 스크린을 채웠다. “한 번도 그런 표정을 짓지 않았던 인물이 그러면 이상하니까 어떻게 해야할지 고민했다. 귀엽지 않으면 죽겠다는 마음으로 저질렀다. 공포스러웠다”고 고백했다. 귀여움을 표현하기 위해 최종적으로 결정한 것이 윙크였다. “귀엽지 않으면 차라리 죽겠다”는 강한 결심을 하고 윙크를 감행했다.

준비된 액션도 아니었다. 카메라가 돌면 민망하기보단 어떻게든 해내야한다는 책임감이 발동했다. 준비되지 않았지만, 동시에 억지스럽지 않아야 했다. 트라이앵글 음악방송신도 마찬가지였다. “4살 때 샤워하고 나와 자유롭게 노는 것처럼 무대 위에서 놀아보고 싶었다”는 엄태구는 “하지만 과정이 쉽진 않았다”고 털어놔 웃음을 안겼다.

코미디 장르의 어려움은 짐작하고 있었다. 하지만 몸으로 부딪혀본 코미디 장르는 특히 어려웠다. 관객이 어떻게 바라볼까 가끔은 공포스럽기까지 하다. 그럼에도 배우라는 직업에 자부심을 느낀다. “내 직업이고 내가 맡은 역할이니 잘 해내야 한다는 생각이 크다”며 “모니터링을 하면서도 내 표정이 어떤가 바라보기 보다는 억지스럽지 않은지 먼저 보게 된다”고 말했다.

엄태구는 연예계 대표 극 내향형 배우 중 하나다. ‘와일드 씽’의 구상구가 개봉 전부터 쇼킹하게 다가온 이유도 여기에 있다. 여러 작품과 콘텐츠 등을 통해 보여준 엄태구에게는 좀처럼 찾아볼 수 없는 모습이었기 때문이다. “어떤 큰 결심이 있었기에 출연하게 됐나”라는 빗발치는 질문에 “그렇게 내향적이지 않다”고 반색해 웃음을 안겼다.

“사람에겐 여러 부분이 있다. 예전보다 덜 내향적인 것 같다”며 “이 일을 계속 하다보니 달라진 부분이 많다. 현장에서 장난도 많이 치고 의견도 잘 내곤 한다. 평소엔 수다스럽고 장난치는 것도 좋아한다”고 머쓱하게 웃었다.

테크노 전사 콘셉트의 트라이앵글 2집 음악방송에서는 유튜버 랄랄이 특별 출연해 음악방송 인터뷰 코너를 진행했다. 20년 전 음악방송이 그랬듯 화면 우측 상단에는 팬들의 ARS 투표로 실시간 경쟁을 붙였다. ‘가요톱텐’을 보고 자란 세대인 엄태구도 익숙한 그림이었다. 그는 “누군가의 엄청난 팬은 아니었지만, 형(엄태화 감독)이 녹화해둔 음악방송을 보곤 했다”며 “나도 듀스를 좋아했었다”고 화상했다.

시대상을 적극 반영한 스타일링에서는 묘한 촌스러움에 레트로 감성이 묻어났다. 인간 엄태구로서는 신기하고 재밌었지만, 막상 연기하려 하니 상구에겐 ‘현실’인 시대였다. 상구는 어떤 기분이었을까, 어떻게 그 시절을 보냈을까 고민하며 촬영에 임했다.

구상구에겐 엄태구의 모습이 투영되어 있다. “내가 표현했기에 50%는 내 안에 있는 모습”이라며 “상구만큼의 열정이 매 작품 있다. 그 열정이 상구와 가장 비슷한 모습”이라고 했다. 20년을 뛰어 넘어 다시 도전에 나서는 상구처럼 엄태구도 매 작품 도전하고 있다. 매 작품 새로운 대본, 그에 맞는 캐릭터로 새로운 사람들과 새로운 도전에 나선다.

‘귀엽지 않으면 차라리 죽겠다’는 마음을 가지고 연기한다면 힘들지 않을까. 하지만 엄태구는 이 또한 좋은 결과물을 만들기 위한 과정으로 받아들였다.

“과정이 힘들 수 있지만 (작품이) 잘 나온다면 그것만큼 행복하고 뿌듯한게 없다. 한 신 때문에 몇 개월을 고민하고서 생각지도 못한 장면이 나온다면 정말 안심되고 행복하다. 그래서 왔다갔다 한다”고 솔직하게 털어놨다. 그러면서 “내게 씌워진 이미지를 탈피하기 보단 매 작품 주어진 역할을 잘 해내고 싶다. 보시는 분들이 평가해주시기 바란다”고 말했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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