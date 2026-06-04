SOOP 경영진, 자사주 매입 단행…책임경영 의지 강화

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SOOP 경영진이 직접 자사 주식을 매입하며 회사의 미래 성장성에 대한 자신감을 드러냈다. 대표이사를 비롯한 주요 임원들이 잇따라 주식 취득에 나서면서 책임경영 강화와 주주가치 제고 의지를 시장에 전달했다.

SOOP은 4일 최영우 대표와 이민원 대표, 최동근 CTO(최고기술책임자), 이병호 CFO(최고재무책임자)가 장내 매수를 통해 자사 주식을 취득했다고 밝혔다.

이번 매입을 통해 최영우 대표와 이민원 대표는 각각 약 1억 원 규모의 SOOP 주식을 사들였다. 최동근 CTO와 이병호 CFO도 각각 약 5000만 원 규모의 주식을 매입하며 경영진 차원의 책임경영 행보에 동참했다.

SOOP은 이번 주식 취득이 회사의 사업 경쟁력과 중장기 성장 가능성에 대한 경영진의 신뢰를 보여주는 결정이라고 설명했다. 경영진과 주주의 이해관계를 일치시키고 기업가치 제고와 건전한 거버넌스 체계 구축에도 의미가 있다는 평가다.

회사는 앞으로 플랫폼 서비스 경쟁력 강화와 스트리머 및 파트너사 협업 확대, 글로벌 이용자 기반 확장, 수익 구조 고도화 등 핵심 사업 전략을 지속적으로 추진해 성장성과 수익성을 동시에 끌어올린다는 방침이다.

SOOP 관계자는 “이번 자사 주식 매입은 회사의 현재 가치와 미래 성장 가능성에 대한 경영진의 확신을 보여주는 결정”이라며 “앞으로도 책임경영을 이어가는 동시에 적극적인 IR 활동과 주주 소통을 통해 시장과의 신뢰를 더욱 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.

한편 SOOP은 지난 3월 정기 주주총회에서 2026년부터 2028년까지 적용되는 3개년 주주환원 정책을 확정했다. 이에 따라 향후 3년간 연결 기준 당기순이익의 25% 이상을 주주환원 재원으로 활용할 계획이다.

또한 기존 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 하던 배당 정책을 당기순이익 기준으로 변경해 주주환원의 예측 가능성과 안정성을 높이고 있다. 이를 통해 주주 친화 경영과 기업가치 제고 전략을 지속적으로 추진해 나간다는 계획이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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