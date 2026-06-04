장동민, 스리랑카 입국 심사서 진땀…“노스 코리아?”

끝까지 간다! 독박투어 스틸컷. 채널S·E채널 제공

새 시즌으로 돌아온 ‘독박투어’ 멤버들이 스리랑카에서 시작부터 예측불가 에피소드를 쏟아낸다. 특히 장동민은 입국 심사 과정에서 뜻밖의 질문을 받았던 사연을 털어놓으며 현장을 웃음바다로 만들 예정이다.

오는 6일 첫 방송되는 채널S·E채널 예능 ‘끝까지 간다! 독박투어’에서는 김대희, 김준호, 장동민, 유세윤, 홍인규가 스리랑카로 떠나 본격적인 여행의 포문을 연다.

이날 ‘독박즈’는 약 8시간의 비행 끝에 스리랑카 콜롬보 공항에 도착한다. 장시간 이동에도 불구하고 멤버들은 “아리아리~, 스리스리~ 스리랑카~”를 외치며 들뜬 분위기를 드러낸다. 이에 김준호는 “시끄럽다. 이러다 진짜 쫓겨날 수도 있다”며 농담 섞인 경고를 날린다.

그러자 장동민은 입국 심사 과정에서 겪은 에피소드를 공개한다. 그는 김준호의 경고에 “맞다”면서 “공항 직원이 나를 보더니 ‘노스 코리아?’라고 물어서 순간 긴장했다”고 털어놔 폭소를 유발한다. 이에 김준호는 “모자를 쓰고 있으니까 무장 공비 느낌이 난다”고 놀렸고, 홍인규는 “동민이 형도 평소에 좀 웃어야 한다”며 거들어 현장을 웃음으로 물들인다.

공항을 빠져나온 멤버들은 택시를 타고 현지 야시장으로 향한다. 이동 중에는 새 시즌 첫 ‘독박 게임’을 앞두고 규칙을 정하는 모습도 그려진다.

김준호는 “인규랑 나랑은 기존 독박 수를 전부 없애자”고 제안했고, 홍인규 역시 “새로운 마음으로 처음부터 시작하자”고 맞장구친다. 여기에 유세윤은 “그럼 이번 시즌 첫 100독 달성자에게 벌칙을 주자”고 제안했고, 홍인규는 “100독이 되면 모두에게 회식을 쏘는 걸로 하자”고 아이디어를 보탠다. 결국 멤버들은 새로운 시즌의 독박 레이스를 선언하며 의욕을 불태운다.

이후 독박즈는 ‘잠들지 않는 부엌’이라는 뜻을 지닌 스리랑카 대표 야시장 ‘알루트카데 야시장’을 찾는다. 밤늦은 시간임에도 북적이는 현지 분위기에 유세윤은 “관광객은 거의 없고 우리만 관광객 같다”며 신기해한다.

특히 이번 야시장 방문에서는 먹식이 김준호가 자신 있게 추천한 현지 맛집도 공개될 예정이어서 기대를 모은다. 새 시즌과 함께 이국적인 여행지 스리랑카를 찾은 독박즈가 어떤 좌충우돌 여행기를 펼칠지 관심이 쏠린다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]