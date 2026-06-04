‘캐치 캐치’ 최예나, 서든어택 신규 캐릭터로 등장

넥슨 제공

서든어택이 가수 최예나와 손잡고 신규 캐릭터를 선보였다. 이용자들은 다양한 콘셉트의 최예나 캐릭터를 만나볼 수 있는 것은 물론, 한정 굿즈와 게임 아이템을 받을 수 있는 특별 이벤트에도 참여할 수 있다.

넥슨은 4일 온라인 FPS 게임 서든어택에 최예나 신규 캐릭터를 출시했다고 4일 밝혔다.

이번 캐릭터는 토끼와 구미호 두 가지 콘셉트로 구성됐으며, 게임 내 멀티카운트 아이템을 통해 획득할 수 있다. 넥슨은 오는 18일까지 멀티카운트 누적 획득 기간에 따라 다양한 보상을 지급한다.

이벤트 기간 동안 최예나 캐릭터를 300일 이상 누적 획득하면 최예나 영구제 선택권을 받을 수 있다. 이후 300일을 추가로 누적할 때마다 최예나 영구제 선택권 또는 프라임 카모걸 캐릭터 중 원하는 아이템을 선택할 수 있으며, 600일을 추가 달성하면 [S]최예나 확정권도 획득 가능하다.

캐릭터 출시를 기념한 추가 혜택도 마련됐다. 같은 기간 최예나 캐릭터 세트를 7일 이상 활성화하면 영구제 밀봉, 캐릭터 프리티켓 2개, 애니 칭호 [Catch(A)]를 지급한다. 이후 이달의 캐릭터 세트를 추가 활성화할 때마다 영구제 밀봉과 캐릭터 프리티켓 2개를 추가로 제공한다.

넥슨은 이와 함께 오는 18일까지 PC방 파티 이벤트를 실시한다. PC방에서 지정된 일일 미션을 5회 완료하면 PC방 파티 상자를, 주간 미션을 달성하면 PC방 특별 상자를 획득할 수 있다. 상자 사용 시 [M]윈체스터(IS) Marble Lv.1 영구제, [M]Peacemaker(S) Marble Lv.1 영구제 등 다양한 아이템을 얻을 수 있다. 이 외에도 여름 시즌을 맞아 얼리 썸머 출석체크 이벤트 등을 진행한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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