캐딜락·GMC, 6월 주요 차종 프로모션 운영

캐딜락과 GMC가 6월 한 달간 주요 차종을 대상으로 구매 프로모션과 시승 이벤트를 진행한다.

캐딜락은 풀사이즈 SUV 2026 더 뉴 에스컬레이드와 전동화 SUV 에스컬레이드 IQ, 롱바디 모델 에스컬레이드 IQL을 대상으로 구매 혜택을 제공한다.

기존 GM 브랜드 차량 보유 고객이 해당 차량을 구매하면 차량 가격의 2%를 할인받을 수 있다. 기존 에스컬레이드 보유 고객에게는 추가 1% 할인 혜택이 적용된다. 2026 더 뉴 에스컬레이드를 구매하는 법인 및 개인사업자 고객에게는 차량 가격의 2% 할인도 제공된다. 각 혜택은 중복 적용 가능하다.

GMC는 대형 SUV 아카디아, 중형 픽업 캐니언, 최근 출시한 허머 EV SUV를 대상으로 프로모션을 운영한다.

기존 GM 브랜드 차량 보유 고객이 GMC 차량을 구매하면 차량 가격의 2% 재구매 할인을 받을 수 있다. 기존 에스컬레이드 보유 고객이 허머 EV SUV를 구매할 경우 추가 1% 할인이 적용된다.

아카디아 구매 고객에게는 50만원 주유지원금과 엔진오일 3회 무상 교환 혜택이 제공된다. 2인 이상 자녀를 둔 다자녀 가구에는 50만원 추가 할인도 적용된다.

캐딜락·GMC는 6월 전국 전시장에서 주요 차종 시승 이벤트도 진행한다. 캐딜락은 ‘유어 아이코닉 저니’를 주제로 2026 더 뉴 에스컬레이드 시승 이벤트를 운영한다. 6월 30일까지 시승 및 계약·출고를 완료한 고객을 대상으로 추첨을 통해 GS칼텍스 200만원 주유상품권과 캐딜락 골프백 세트를 제공한다.

GMC는 ‘그랜드 보이지’ 시승 이벤트를 통해 아카디아와 캐니언 시승 고객을 대상으로 추첨을 진행한다. 6월 30일까지 시승을 완료한 고객 중 50명에게 배스킨라빈스 모바일 쿠폰을 제공한다.

당첨자는 7월 9일 각 브랜드 홈페이지를 통해 발표된다. 프로모션과 시승 이벤트에 대한 자세한 내용은 전국 캐딜락·GMC 전시장과 각 브랜드 홈페이지에서 확인할 수 있다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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