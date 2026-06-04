장영란, 과거와 비교되는 현재 미모…“너 진짜 용됐다” [스타★샷]

사진 = 장영란 SNS 계정

방송인 장영란이 과거와 현재 사진을 함께 공개하며 한층 물오른 미모를 자랑했다.

장영란은 4일 자신의 SNS에 “영란아 너 진짜 용됐다. 진짜 참 많이 이뻐졌다. 갑자기 뜨는 2년 전 사진ㅋㅋ 깜짝이야. 옛사진이 또 내 자존감을 올려주네”라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 과거 장영란의 모습이 담겼다. 현재와 비교하면 다소 통통한 볼살과 부기가 느껴지는 모습으로, 짙은 아이라인이 눈매를 더욱 강조한 인상을 준다.

반면 현재 사진에서는 부기가 빠지며 한층 또렷하고 정돈된 이목구비가 돋보인다. 자연스러운 미소와 밝아진 분위기가 더해져 이전보다 더욱 자신감 넘치는 모습으로 시선을 사로잡았다.

한편 장영란은 한의사 한창 씨와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있으며, 현재 유튜브 채널 ‘A급 장영란’을 통해 활발한 소통을 이어가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]