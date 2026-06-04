동대문엽기떡볶이, ‘2026 지구런’ 후원사 참여…여의도 현장서 브랜드 부스 운영

사진=동대문엽기떡볶이

대한민국 떡볶이 브랜드 동대문엽기떡볶이가 지난 5월 30일 서울 여의도공원 문화의마당 일대에서 열린 러닝 이벤트 ‘2026 지구런 : 더 아시안 하이웨이(2026 EARTH RUN : THE ASIAN HIGHWAY)’에 후원사로 참여해 브랜드 부스를 운영했다고 4일 밝혔다.

'2026 지구런 : 더 아시안 하이웨이'는 아시아를 잇는 아시안하이웨이의 의미를 담아, 사람과 사람, 국가와 국가를 연결하고 평화를 향한 새로운 길을 함께 만들어가는 참여형 러닝 행사로 현장에는 다양한 연령대의 러닝 참가자들이 참석했다. 대한민국 대표 떡볶이 브랜드 동대문엽기떡볶이는 행사장 내 브랜드 부스를 마련하고 마라톤 참가자 약 2000명을 대상으로 엽기떡볶이를 제공하는 현장 이벤트를 진행했다.

특히 러닝과 야외 활동을 즐기는 젊은 세대 참가자들의 방문이 이어지며 브랜드 부스에도 많은 참여가 이어졌다. 참가자들은 러닝 이후 휴식 공간에서 제품을 체험하거나 부스를 방문해 인증 사진을 촬영하는 등 다양한 방식으로 브랜드를 경험했다.

최근 외식업계에서는 스포츠 행사와 페스티벌, 팝업스토어 등 소비자 체험형 오프라인 이벤트가 확대되는 흐름을 보이고 있다. 대한민국 대표 떡볶이 브랜드 동대문엽기떡볶이 역시 다양한 라이프스타일 현장에서 소비자들과 직접 소통하며 브랜드 경험을 확대하는 활동을 이어가고 있다.

이번 ‘엽떡X2026지구런’ 행사 역시 단순 제품 제공을 넘어 러닝 행사와 브랜드 체험 요소를 결합한 참여형 이벤트 형태로 운영됐다. 평소 브랜드를 접해온 소비자는 물론 현장에서 처음 브랜드를 경험한 참가자들도 자연스럽게 브랜드를 접할 수 있도록 구성됐다는 설명이다.

행사 현장에서는 제품 체험 이후 SNS와 온라인 커뮤니티를 중심으로 현장 사진과 후기 공유도 이어졌다. 특히 야외 활동 이후 간편하게 즐길 수 있는 메뉴 구성과 브랜드 특유의 매운맛 콘셉트에 대한 반응도 나타났다.

동대문엽기떡볶이 관계자는 “다양한 오프라인 행사 현장에서 소비자들과 직접 호흡하며 브랜드를 경험할 수 있는 기회를 확대하고 있다”며 “앞으로도 브랜드를 처음 접하는 소비자들에게도 즐거운 경험을 제공할 수 있도록 다양한 참여형 활동을 이어갈 계획”이라고 전했다.

한편 대한민국 대표 떡볶이 브랜드 동대문엽기떡볶이는 브랜드 이벤트와 프로모션, 신메뉴 관련 소식을 엽떡앱을 통해 안내하고 있으며 다양한 소비자 참여 프로그램도 함께 운영하고 있다고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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