그레이슨, 글로벌 크리에이티브 파트너십 강화…풋웨어·액세서리 사업 확대

사진=그레이슨

프리미엄 퍼포먼스 라이프스타일 브랜드 그레이슨(Greyson)이 글로벌 브랜드 경쟁력 강화를 위한 새로운 파트너십을 4일 밝혔다.

미국 그레이슨 본사는 최근 Mossimo Giannulli 가 브랜드의 풋웨어 및 액세서리 부문 개발에 참여한다. 그는 글로벌 패션 시장에서 성공적인 브랜드 비즈니스를 구축해온 크리에이티브 리더로 평가받고 있다고 브랜드 측은 전했다.

그레이슨은 이번 협업을 통해 기존 어패럴 중심의 브랜드 구조를 넘어 보다 확장된 라이프스타일&골프 브랜드로의 성장을 가속화할 계획이다. 특히 기능성과 럭셔리 감성을 동시에 갖춘 풋웨어와 액세서리 카테고리 강화에 집중할 예정이다.

브랜드 관계자는 “그레이슨의 미래 비전과 글로벌 성장 전략에 있어 매우 중요한 파트너십”이라며 “새로운 카테고리 확장을 통해 브랜드 경험을 더욱 넓혀갈 것”이라고 전했다.

한편 그레이슨은 프리미엄 골프웨어를 기반으로 스포츠와 패션의 경계를 넘나드는 브랜드로 성장하고 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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