“게임하며 환경 보호”…검은사막 모바일, 그린 게임 잼 참여

검은사막 모바일 '그린 게임 잼' 참여. 펄어비스 제공

펄어비스가 ‘검은사막 모바일’을 통해 글로벌 환경 보호 캠페인에 동참한다. 이를 통해 게임 속에서 지속가능성의 가치를 알릴 계획이다.

펄어비스는 4일 검은사막 모바일이 전 세계 게임사들이 함께하는 글로벌 환경 챌린지 ‘그린 게임 잼(Green Game Jam)’에 참여한다고 밝혔다.

올해로 7회째를 맞은 그린 게임 잼은 유엔환경계획(UNEP)이 지원하는 ‘플레잉 포 더 플래닛(Playing for the Planet)’ 캠페인의 일환으로, 게임 콘텐츠를 활용해 환경 보호와 지속가능성에 대한 인식을 확산하는 글로벌 프로젝트다. 2019년 출범한 플레잉 포 더 플래닛은 전 세계 게임업계와 협력해 환경 문제 해결을 위한 다양한 활동을 이어오고 있다.

검은사막 모바일은 올해 그린 게임 잼에 참여하는 유일한 국내 게임으로 이름을 올렸다. 유비소프트의 ‘저스트 댄스 2026 에디션’, 로비오 엔터테인먼트의 ‘앵그리버드 프렌즈’ 등 글로벌 57개 게임사와 함께 캠페인에 참여하며, ‘열대우림 팀(Team Rainforest)’ 소속으로 인게임 이벤트를 진행한다.

이벤트 기간 동안 이용자는 오는 19일 점검 전까지 우편함으로 지급되는 ‘자작나무 묘목 주머니’를 수령해 영지에 자작나무 묘목 5개를 심으면 된다. 미션을 완료한 이용자에게는 고결한 여신의 눈물 2만 개, 빛의 성수 3000개, 영지 성장 상자 1000개 등이 포함된 ‘환경 보호 상자’가 지급된다.

이와 함께 스크린샷 이벤트도 열린다. 이용자가 영지에 심은 나무를 배경으로 촬영한 이미지를 검은사막 모바일 공식 포럼에 공유하면 돌파 복구권 1만 개를 추가 보상으로 받을 수 있다.

펄어비스는 이번 캠페인을 통해 이용자들이 게임을 즐기면서 자연스럽게 환경 보호의 의미를 경험할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 앞으로도 이용자들의 성장과 정착을 지원하는 업데이트를 지속하는 한편, 게임 안팎에서 환경 보호와 사회적 가치 확산을 위한 다양한 활동을 이어갈 계획이다.

한편 검은사막 모바일은 최근 주요 성장 재료인 공허의 눈 수급 환경을 개선하고, 격돌 신규 우두머리 추가 및 뒤틀린 악몽:도성 콘텐츠 개편을 진행하는 등 전투 콘텐츠 강화에도 나섰다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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