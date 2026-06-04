박명수, 과거 후배 축의금에 서운함 토로…“30만 원 냈는데 10만 원 받았다”(라디오쇼)

방송인 박명수. 사진 = 뉴시스

방송인 박명수가 과거 축의금과 관련된 일화를 공개하며 서운했던 기억을 털어놨다.

4일 방송된 KBS Cool FM ‘박명수의 라디오쇼’에는 그룹 코요태 빽가와 모델 겸 방송인 이현이가 출연해 박명수와 함께 다양한 사연에 대해 이야기를 나눴다.

이날 ‘시간이 지나도 절대 잊을 수 없는 섭섭한 사연’을 주제로 청취자들의 사연이 소개됐다.

한 청취자는 “회사 후배의 아기가 돌잔치를 했다. 아끼는 후배라서 45만 원 돌반지를 해줬다. 그런데 내가 새로 이사한 후 집들이를 하니까 후배가 각티슈 세 개를 가져오더라”며 서운함을 토로했다.

사연을 들은 박명수는 “이건 말이 안 된다. 예의가 없다. 각티슈는 너무하다”며 공감했다. 반면 이현이와 빽가는 “돌잔치와 집들이는 조금 다른 부분이라고 생각하시는 경우도 있을 것 같다. 선배의 아기가 돌잔치를 하면 그만큼 돌려줄 수도 있을 것 같다”며 다른 의견을 내놓았다.

이에 박명수는 “그게 중요한 게 아니다”라며 자신의 경험담을 공개했다. 그는 “내가 아는 후배한테 30만 원 축의금을 냈는데, 나한테는 10만 원이 왔다. 그건 예의가 아니다. 나랑 나이도 비슷한데 그게 아직도 기억에 남는다”고 말했다.

한편 박명수는 2008년 의사 한수민과 결혼해 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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