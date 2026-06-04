윤남노 셰프가 빚 6억원을 들여 완성한 식당을 공개한다.

윤 셰프는 오는 6일 오후 11시10분 방송되는 MBC TV 예능물 '전지적 참견 시점'에 출연한다.

윤남노 셰프. MBC

윤 셰프는 커트러리와 접시, 글라스에만 3000만원 이상을 투자한 것으로 전해졌다. 주방에 많은 비용을 쏟아부은 모습에 출연진과 후배 셰프들도 놀랐다는 후문이다.

하지만 식당 오픈을 준비하는 과정은 순탄치 않다. 윤 셰프는 월세와 기물값 등 당장 입금해야 할 돈만 수천만원에 달하는 현실적인 고충을 털어놓는다.

또 친한 동료 셰프들에게 동냥밥을 얻어먹고 다닌다며 자신만의 '동냥밥 지도'를 공개한다.

사장이 된 뒤 달라진 스텝밀도 공개된다. 과거 전복, 소고기, 삼치, 가리비 등 고급 식재료를 넣은 스텝밀을 선보였던 윤 셰프는 이날 직원들의 눈치를 보며 라면 10봉을 꺼낸다.

이후 짬뽕라면 레시피를 선보이지만, 젓가락이 없어 포크로 라면을 먹는 상황이 펼쳐진다.

<뉴시스>

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