마이티마우스, 히트곡 ‘톡톡’ 다시 부른다…딘딘·소야 지원사격

[사진 = 지주 엔터테인먼트, 올마이티레코즈 제공]

힙합 듀오 마이티 마우스가 자신들의 메가 히트곡 ‘톡톡’을 다시 꺼내들었다.

마이티 마우스는 오는 9일 리메이크 음원 ‘톡톡 (Feat. 딘딘, 소야)’을 발매한다. 이 곡은 마이티 마우스가 2011년 발매된 정규 2집 ‘Mighty Fresh (마이티 프레시)’ 타이틀곡 ‘톡톡 (Tok Tok) (Feat. SOYA)’을 새롭게 부른 리메이크 음원이다. 후렴구 가사처럼 “귓가에 쏙쏙” 들어오는 마이티 마우스만의 대중적인 힙합 사운드로 큰 사랑을 받았다.

올해 여름을 맞아 마이티 마우스는 한층 업그레이드된 에너지로 ‘톡톡’에 새로운 생명력을 불어넣는다. 중독성 넘치는 랩과 쾌활한 케미스트리가 기대를 모으는 가운데 딘딘, 원곡 피처링을 맡았던 소야(SOYA)의 만남이 기대감을 키운다. 이들의 컬래버레이션으로 재탄생한 ‘톡톡’은 경쾌하고 친근한 멜로디는 물론 신선한 시너지를 예고한다.

마이티 마우스는 앞서 소야와 ‘톡톡’뿐만 아니라 ‘랄랄라’, ‘나쁜놈’, ‘Good-Bye (굿바이)’, ‘HELLO SUMMER (헬로 서머)’, ‘GOOD TIME (굿 타임)’ 등 다수 히트곡을 탄생시켰다. 지난 3월에는 자체 리메이크곡 ‘랄랄라 (Feat. 민영 (BBGIRLS))’를 발매해 호평을 얻었다.

특유의 밝고 에너제틱한 음악으로 리스너들의 여름을 책임져온 마이티 마우스는 이번 리메이크 음원을 통해 다시 한번 '여름엔 마이티 마우스'라는 공식을 입증할 예정이다. 듣기만 해도 시원한 비트와 친근한 멜로디는 여름 페스티벌 분위기를 연상시키며 대중의 플레이리스트를 정조준하고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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