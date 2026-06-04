제로베이스원, ‘톱5’ 여운 계속…음악·예능·숏폼 ‘전방위 활약’

사진제공 = 웨이크원

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 본업은 물론이고 다양한 콘텐츠에서 전방위적인 활약을 펼치며 팬들의 호응을 끌어내고 있다.

최근 여섯 번째 미니앨범 ‘어센드-(Ascend-)’을 발매하고 활동에 나선 제로베이스원은 다양한 콘텐츠로 활약을 이어갔다.

JTBC ‘아는 형님’을 비롯해 웹 예능 ‘연습실 바다쌤’, '이로의 하루', ‘덕밥집’, '대박쇼', ‘조현아의 평범한 목요일 밤’, ‘이쪽으로 올래’, '별이 부르는 방에' 등 개인 및 유닛으로 모습을 비추며 방송·웹 예능을 넘나드는 활약을 펼쳤다.



각종 음악 방송 무대에서는 한층 성숙해진 퍼포먼스를 펼쳤고, M2 ‘스튜디오 춤’을 비롯해 다양한 버전의 안무 영상을 잇달아 공개하며 퍼포먼스 콘텐츠도 뜨거운 반응을 얻었다.

타이틀곡 ‘톱5’(TOP5) 챌린지는 다양한 아티스트들과의 협업으로 화제의 중심에 섰다. 김신영, 김재환, 동방신기 최강창민, 르세라핌 카즈하, 몬스타엑스 셔누, 미야오 수인, 비비, 씨스타 소유, 아이오아이 유연정, 있지 류진, NCT 태용, 츄, 투모로우바이투게더 휴닝카이, 투어스 도훈, 안무가 류세이 및 바다 등이 참여했다. 포인트 안무 챌린지부터 쉽게 따라 할 수 있는 ‘멋쟁이 챌린지’까지 선보이며 관심을 이끌어냈다.

국내외 차트 성적도 돋보였다. ‘톱5’는 음악 방송 1위는 물론이고 써클차트 주간 다운로드 차트, 오리콘 차트 주간 양악 앨범 랭킹, 일본 아이튠즈 톱 송 K-POP 차트, 일본 스포티파이 급상승 차트 모두 1위에 올랐다.

음악 방송과 글로벌 차트는 물론 웹 예능과 숏폼 콘텐츠까지 넘나드는 제로베이스원의 활약에 이들이 써 내려갈 새로운 챕터에도 더욱 관심이 쏠린다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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