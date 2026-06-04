‘14세 태국소녀’ 리타, 8일 신곡 ‘인 헤븐’ 발매

14세 태국 가수 리타(Rita)가 신곡을 선보이며 글로벌 팬심 공략에 나선다.

리타는 오는 8일 신곡 ‘인 헤븐’(In Heaven) 음원 공개를 앞두고 있다. 시간과 공간을 초월해 사랑하는 사람을 향한 영원한 사랑의 마음을 전하는 노래다. ‘당신이 없으면 숨도 쉴 수 없지만, 우리의 사랑이 산들바람처럼 영원한’ 사랑을 소망하는 애절함을 담은 아름다운 고백을 테마로 했다.

‘그대가 없는 삶은 의미가 없으며, 영원히 멈추지 않는 사랑으로 하나가 되고 싶은’ 심경을 전하는 노랫말이 리타의 심도 깊은 보컬 톤과 어우러져 음악적 완성도를 높인다. 소울감이 넘치는 리타의 감성이 두드러진 팝발라드 곡으로 매력을 더한다.

나이를 가늠할 수 없는 성숙하고 매혹적인 톤과 그루브로 녹음 작업 당시에도 관계자들이 탄성을 자아냈다는 후문이다.

지난 3월 드라마 ‘마리와 별난 아빠들’ OST ‘문라이트’를 발표하며 출사표를 던진 리타는 미국 뉴저지에서 태어나 태국에서 열린 K-팝 서바이벌 프로그램 오디션에 합격해 한국에서 연습생 생활을 시작했다.

올해 하반기 데뷔를 앞두고 있는 태국 출신 걸그룹 이리즈(ERIS) 멤버로 확정된 소식이 최근 전해지며 태국은 물론 다수의 해외 매체 또한 글로벌 관심이 높아지고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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