“원하는 결과 만들어낼 수 있도록” 이현중, NBA 샌안토니오 소속으로 서머리그 참가

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한국 농구 대표팀 에이스가 2026 미국프로농구(NBA) 서머리그서 샌안토니오 스퍼스 유니폼을 입는다.

이현중의 소속사 에픽스포츠는 4일 “이현중이 올여름 NBA 서머리그 참가 구단으로 샌안토니오 스퍼스를 최종 선택했다”고 밝혔다.

이현중은 2025~2026 시즌 일본 B.리그에서 나가사키 벨카의 통합 우승을 이끌며 챔피언십 MVP를 수상했다. 더불어 B.리그 베스트 5 선정, 아시아쿼터 최우수선수상, 3 점슛 부문 1 위 등 리그를 대표하는 선수로 자리매김했다. 여러 팀이 군침을 흘렸다. B리그 팀들의 오퍼뿐만 아니라 NBA 여러 구단의 서머리그 참가 제안을 받았다. 이현중은 고민 끝에 샌안토니오를 선택했다.

김병욱 에픽스포츠 대표는 ”지난 한 시즌 동안 이현중이 국가대표팀과 소속팀에서 보여준 뛰어난 활약 덕분에 여러 NBA 구단으로부터 관심과 제안을 받았다. 일부 구단은 B.리그 시즌 종료 전부터 함께하기를 희망할 정도로 적극적인 관심을 보였다”고 설명했다.

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이어 “그 중 샌안토니오는 이현중의 활약을 가장 면밀하게 검토해 적극적으로 리크루팅한 구단”이라며 “지난 두 차례 NBA 서머리그에서 충분한 출전 기회를 얻지 못했던 만큼, 이번 여름에는 자신의 기량을 마음껏 보여줄 수 있기를 기대하고 있다”고 전했다.

NBA 서머리그는 미국 네바다주 라스베이거스에서 현지시간 기준 7월 9일부터 19일까지 개최될 예정이다. 구단들은 서머리그를 통해 신인 선수와 유망주, 그리고 해외 리그 출신 선수들의 경쟁력을 점검하며 차기 시즌 전력 구상의 중요한 무대로 활용하고 있다. 이현중이 향할 NBA 통산 5회 우승을 기록한 리그 대표 명문 구단이다. 최근 빅터 웸반야마를 중심으로 이번 시즌 NBA 파이널에 진출하며 다시 한번 우승 경쟁 팀으로 자리매김했다.

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쉴 틈은 없지만, 꿈에 성큼 다가가는 만큼 기대가 크다. 이현중은 “어렵게 얻은 좋은 기회인 만큼 매 순간 최선을 다해 준비하고 원하는 결과를 만들어낼 수 있도록 노력하겠다”며 “항상 응원해주시는 팬 여러분께 진심으로 감사드린다. 보내주신 응원에 보답할 수 있는 선수가 되도록 더욱 노력하겠다”고 목소리를 높였다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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