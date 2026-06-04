젠슨 황, 크래프톤과 회동 전망…피지컬 AI 협력 주목

지난해 미국 캘리포니아주 산타클라라에 위치한 엔비디아 본사에서 회동한 김창한 크래프톤 대표(오른쪽)와 젠슨 황 CEO. 뉴시스

엔비디아 수장 젠슨 황이 한국을 찾아 크래프톤과 미래 기술 협력 방안을 논의할 전망이다. 게임을 넘어 휴머노이드 로봇과 피지컬 AI 분야까지 협력 범위가 확대될 것으로 전망되면서 업계의 관심이 쏠리고 있다.

4일 게임·IT 업계에 따르면 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 이번 주 서울에서 크래프톤 주요 경영진과 단독 회동을 갖는다. 크래프톤 측은 이에 대해 “확인 중”이라고 밝혔다.

구체적인 회동 일정과 장소는 알려지지 않았지만, 회동에는 장병규 의장과 이강욱 최고인공지능책임자(CAIO), 장태석 배틀그라운드 IP 프랜차이즈 총괄 등이 참석할 예정인 것으로 전해진다.

이번 만남에서는 피지컬 AI를 활용한 휴머노이드 로봇 개발과 엔비디아의 차세대 AI PC 플랫폼을 활용한 게임 분야 협력이 주요 의제로 오를 전망이다.

크래프톤과 엔비디아는 이미 차세대 기술 분야에서 협력 관계를 이어오고 있다. 지난해 4월 크래프톤 주요 경영진은 미국 캘리포니아에 위치한 엔비디아 본사를 방문해 로봇을 포함한 미래 기술 협력 방향을 논의한 바 있다.

특히 올해 초 크래프톤이 설립한 피지컬 AI 전문 법인 루도 로보틱스가 양사의 협력 확대 가능성을 높이고 있다는 분석이 나온다. 루도 로보틱스는 김창한 크래프톤 대표가 미국 본사 CEO를 맡고, 이강욱 CAIO가 한국 지사 대표를 겸임하며 휴머노이드 로봇용 AI 기술 개발에 집중하고 있다.

업계에서는 이번 회동에서 휴머노이드 로봇 개발을 위한 AI 연구개발(R&D)과 고성능 컴퓨팅 인프라 구축 방안 등이 중점적으로 논의될 것으로 보고 있다.

게임 분야 협력도 관심사다. 엔비디아는 최근 GTC 타이베이에서 새로운 AI PC 브랜드 RTX 스파크를 공개했다. 해당 제품에는 미디어텍과 공동 개발한 CPU·GPU 통합 칩셋 N1 X가 탑재됐다.

N1 X는 128GB 통합 메모리와 최대 1페타플롭스 수준의 AI 연산 성능을 갖춘 것이 특징이다. 클라우드 연결 없이도 기기 자체에서 AI 에이전트를 구동할 수 있다.

크래프톤은 그동안 엔비디아와 협력해 게임 내 AI 기능을 적극 도입해 왔다. 대표작 ‘펍지: 배틀그라운드’에는 AI 동료 시스템인 ‘펍지 앨라이(Ally)’를 적용했고, 생활 시뮬레이션 게임 ‘인조이(inZOI)’에는 캐릭터가 스스로 판단하고 행동하는 ‘스마트 조이(Smart Zoi)’ 기능을 선보였다. 이들 기능은 모두 클라우드 서버를 거치지 않고 기기에서 직접 연산하는 온디바이스 AI 기반으로 구현됐다.

한편 황 CEO는 이르면 이날 저녁 한국에 입국해 약 나흘간 국내 일정을 소화할 예정이다. 방한 기간 동안 주요 기업 총수들을 비롯해 게임업계 관계자, 로봇·AI 스타트업, 연구진 등을 잇달아 만나며 국내 AI 생태계와의 협력 방안을 모색할 것으로 알려졌다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]