쿠키, 에잇턴 유럽 8개 도시 단독 투어 개최 확정

이미지=쿠키(Kooky)

글로벌 K-pop 팬 플랫폼 쿠키(Kooky)가 보이그룹 에잇턴(8TURN)의 유럽 8개 도시 단독 투어를 확정했다고 4일 밝혔다.

쿠키에 따르면 이번 투어는 오는 9월 독일, 프랑스, 영국, 네덜란드 등 유럽 주요 8개 도시에서 펼쳐질 예정이다. 이번 유럽 투어는 Kooky 플랫폼의 프리세일 캠페인을 통해 지역별 팬 수요를 사전에 정량적으로 검증한 후 개최를 확정 지은 사례다.

팬들이 거주 지역의 공연을 요청하고 프리세일에 직접 참여해 기준 수요를 달성하는 방식으로 진행됐다. 과거의 판매 이력이나 직관에 의존하던 기존 공연 기획과 달리 팬들의 실제 참여 데이터와 구매 의향을 기반으로 투어 성사 가능성을 검증하는 구조를 보여준다.

Kooky를 운영하는 라이터스컴퍼니는 이 같은 팬덤 데이터를 공연 기획뿐 아니라 글로벌 브랜드 협업 영역으로도 확장하고 있다. 대표적으로 2025년 빅토리아 시크릿(Victoria’s Secret)과 트와이스(TWICE)의 협업을 성사시킨 바 있으며 당시에도 지역별 팬 인게이지먼트와 인기 지수 분석을 활용해 K-pop 아티스트의 북미 시장 영향력을 증명해냈다. 이는 팬덤 데이터가 비즈니스 의사결정의 핵심 지표로 활용될 수 있음을 보여준다고 업체 측은 전했다.

Kooky 관계자는 “팬들의 활동을 단순한 응원에 그치지 않고 실제 수요와 실행 의사결정으로 연결하는 인프라를 구축하고 있다”라며 “앞으로도 K-pop 아티스트들이 글로벌 시장에서 효율적으로 성장할 수 있는 기반을 넓혀갈 것”이라고 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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