블라우풍트, 유이와 2년 연속 전속모델 계약 체결

블라우풍트 전속 모델 유이 홍보 이미지. 사진=블라우풍트

독일 프리미엄 브랜드 블라우풍트(Blaupunkt)가 배우 유이와 전속모델 재계약을 맺고 동행을 이어간다. 지난해 유이를 국내 모델로 선정한 이후 파트너십을 유지해 온 블라우풍트는 상호 신뢰를 기반으로 2년 연속 계약을 체결했다고 4일 밝혔다.

블라우풍트는 지난 1년간 배우 유이와 함께 TV CF, 온라인 디지털 캠페인, 오프라인 매장 홍보 등 다채로운 마케팅 활동을 전개해 왔다. 회사 측은 유이의 건강하고 신뢰감 있는 이미지와 폭넓은 대중적 공감대가 브랜드의 기술력 중심 라이프스타일 제품 라인업과 자연스럽게 어우러지며 국내 소비자들 사이에서 브랜드 인지도 향상과 접점 확대라는 성과를 거둘 수 있었다고 전했다.

블라우풍트는 유이의 진정성 있는 가치 전달력을 기반으로 올해 더욱 확장된 전방위 마케팅을 펼칠 계획이다. 향후 TV CF와 디지털 캠페인, SNS 콘텐츠 등 마케팅 활동을 한층 강화하는 것은 물론, 소비자가 직접 브랜드를 경험할 수 있도록 오프라인 매장 및 팝업 행사 등을 지속적으로 확대 운영할 예정이다.

블라우풍트 전속 모델 유이가 블라우풍트 휴대용 선풍기를 소개하고 있다. 사진=블라우풍트

국내 블라우풍트 브랜드 운영을 맡은 ㈜하나인더스트리 마케팅 담당자는 “유이는 지난 1년간 블라우풍트 고유의 프리미엄 브랜드 가치를 소비자에게 진정성 있게 전달해 준 최고의 파트너”라며, “이번 재계약을 동력 삼아 더욱 다양한 활동을 함께 펼치며 국내 시장에서 블라우풍트의 브랜드 입지를 한층 공고히 다지겠다”고 전했다.

한편, ㈜하나인더스트리(대표 배상준)는 독일 오디오·가전 브랜드 블라우풍트(Blaupunkt), 프랑스 브랜드 톰슨(THOMSON), 스웨덴 디자이너 브랜드 리사라르손(Lisa Larson), 스페인 프로축구 구단 FC바르셀로나(FC Barcelona), 프랑스 프로축구 구단 파리생제르맹(Paris Saint-Germain), 미국 잡지 브랜드 라이프(LIFE), 미국 캐릭터 브랜드 스마일리(Smiley) 등 다수의 글로벌 브랜드 IP를 기반으로 국내 시장에서 제품 기획, 유통, 마케팅을 전개하는 기업이다.

온라인 이커머스와 홈쇼핑 채널을 통해 다져진 브랜드 유통 기반을 토대로, 최근 스타필드 하남·안성 정식 매장 및 이마트 팝업스토어 운영 등 오프라인 채널로 영역을 넓히며 소비자 접점을 지속적으로 강화해 나가고 있다고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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