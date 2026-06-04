트와이스 모모, 옆트임 어디까지?…파격 패션도 완벽 소화 [스타★샷]

사진 = 모모 SNS 계정

그룹 트와이스 모모가 독특한 스타일링으로 시선을 사로잡았다.

모모는 3일 자신의 SNS에 여러 장의 사진을 게재하며 근황을 전했다.

공개된 사진 속 모모는 화이트 컬러 의상을 감각적으로 소화하며 세련된 매력을 발산했다. 깔끔한 색감과 트렌디한 스타일링이 조화를 이루며 특유의 패션 감각을 돋보이게 했다.

사진 = 모모 SNS 계정

사진 = 모모 SNS 계정

특히 셔츠를 재해석한 듯한 독특한 디자인이 시선을 사로잡았다. 옆선이 자연스럽게 드러나는 구조와 끈 디테일이 어우러져 개성 있는 분위기를 완성했으며, 모모만의 세련된 아우라를 한층 부각시켰다.

또한 긴 레이어드 헤어와 또렷한 이목구비, 여유로운 포즈가 어우러지며 마치 화보 같은 분위기를 자아냈다. 별다른 액세서리 없이도 스타일을 완벽하게 소화한 모모는 독보적인 비주얼과 자신감 넘치는 매력으로 팬들의 시선을 사로잡았다.

한편 모모가 속한 트와이스는 현재 월드투어 ‘THIS IS FOR’를 통해 전 세계 팬들과 만나고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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