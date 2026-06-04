젠슨 황 엔비디아 CEO, 잠실에 뜬다…7일 키움전서 박정원 두산 회장과 투타 호흡

사진=뉴시스

전 세계 인공지능(AI) 시장을 쥐락펴락하는 엔비디아의 최고경영자(CEO)인 젠슨 황이 또 한 번 한국을 찾는다. 비즈니스 일정 중 프로야구 두산 마운드에 올라 시구도 할 예정이다.

황 CEO는 7일 서울 잠실야구장에서 열리는 키움과의 홈경기에 등장한다. 두산은 4일 “황 CEO가 최고경영자(CEO)가 서울 잠실야구장에서 열리는 두산베어스 홈경기에 시구자로 나선다. 박정원 두산그룹 회장은 이에 화답하는 뜻으로 시타를 맡기로 했다”고 밝혔다.

황 CEO는 평소 야구에 대한 관심이 각별한 것으로 알려져 있다. 그는 이날 엔비디아 창립연도(1993년)를 의미하는 93번을 새긴 두산 유니폼을 입고 마운드에 올라 한국 야구팬들에게 특별한 즐거움을 선사한다. 두산 구단주이기도 한 박정원 회장은 두산 창립연도(1896년)를 의미하는 96번을 유니폼에 새기고 타석에 들어서 황 CEO와 투타 호흡을 맞춘다.

황 CEO는 지난해 10월 한국을 방문한 바 있다. 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차 그룹 회장과 ‘삼성동 치맥(치킨+맥주) 회동’을 즐기는 등 화제를 모았다. 이번 역시 비즈니스 영역에만 머무는 행보가 아니다. 시구뿐만 아니라 tvN 인기 예능 프로그램인 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에도 출연할 예정이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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