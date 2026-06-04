웬디, 든든한 ‘세심 멘토링’… ‘더 스카웃’ 마스터 존재감

가수 웬디가 단순한 심사위원을 넘어 팔방미인 멘토로 존재감을 드러내고 있다. 참가자들의 보컬은 물론 무대 매너와 표현력까지 세심하게 지도하며 실질적인 변화를 이끌어내고 있다는 평가다.

매주 금요일 방송되는 ENA 'THE SCOUT : 다시 태어나는 별'에서 웬디는 마스터로 출연해 뮤즈들의 보컬 코칭을 넘어 무대 매너와 선곡의 중요성, 제스처 등 디테일한 조언을 해주며 참가자들의 무대 완성도를 높였다.

웬디는 첫 회부터 썸데프의 '미끌미끌'을 노래한 뮤즈 이진에게 "자작곡을 했을 때 자유롭게 리듬감이 표현되는데, 다른 사람 노래할 때는 따라가기에 바쁘다"며 무대를 보는 사람들이 어색함을 느낄 수 있다고 이야기했다.

하지만 웬디는 "가지고 있는 톤은 개인적으로 너무 좋다. 톤에 맞춰서 소리를 더 예쁘게 쓸 수 있는 걸 도와줄 수 있지 않을까 하는 생각이 든다"며 가능성을 언급했다.

뮤즈들에게 더 친근하고 따뜻하게 다가가기 위한 노력도 빛났다. 이산, 조용환, 박민석, 차솔빈이 팀에 합류하게 됐고, 웬디는 필요할 때 언제든 연락하라고 했지만 뮤즈들은 웬디가 바쁠 것을 배려해 쉽게 연락하지 못했다. 웬디는 "(뮤즈들이) 저한테 중요하다. 여러분들의 미래가 달렸다"며 애정 어린 걱정과 진심을 전했다. 이후 웬디는 이들의 호흡과 발성 등을 꼼꼼히 체크하며 보컬 코칭을 진행했다.

노력은 성과로 이어졌다. 특정 곡을 자신이 리메이크하며 선보이는 팀 대항전 'REMAKE MYSELF' 경연을 시작한 상황. 'REMAKE MYSELF' 1라운드에서는 웬디의 팀 '피터팬' 소속 차솔빈이 출전해 평가단으로부터 300점 만점 중 263점을 받아, 4명의 경연자 중 3위를 기록했다. 그러나 2라운드에서 이산이 273점으로 1위를 차지, '피터팬'은 1, 2라운드 합산 점수 536점으로 1위를 거머쥐었다.

이산은 경연이 끝난 뒤 "제가 평을 받았던 대부분의 말씀이 제스처나 동작 관련한 부분들이었는데, 웬디 마스터님이 정말 많이 잡아주셨다"고 고마움을 드러냈다.

경연장에서 MC 김성주는 "제작진에게 듣기를 제일 꼼꼼하고 혹독하게 훈련을 시키는 게 웬디 마스터"라고 언급할 만큼 웬디는 '더 스카웃' 뮤즈들에게 열과 성을 다하고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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