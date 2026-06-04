“계획대로 회복 중…” 라민 야말, 햄스트링 부상 딛고 월드컵 1차전 출전 전망 밝아

사진=AP/뉴시스

라민 야말(바르셀로나)의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 첫 경기 출전 가능성이 높아졌다.

4일 AP통신에 따르면 루이스 데라푸엔테 스페인 축구대표팀 감독은 이라크와의 평가전을 앞두고 열린 기자회견에서 “야말은 (이라크와의) 경기에 나설 수 없다. 계획대로 회복 중”이라며 “이대로라면 월드컵 첫 경기에는 나설 수 있다. 선수와 팀을 위해서 최선의 선택을 하겠다”고 밝혔다.

2007년생인 야말은 전 세계가 주목하는 축구 스타다. 올 시즌 스페인 라리가에서 28경기 16골 11도움으로 팀이 우승하는 데 큰 기여를 했다. 하지만 지난 4월22일 셀타 비고와의 리그 32라운드에서 왼쪽 햄스트링을 다쳐 라리가 마지막 6경기에 결장했다.

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월드컵 출전 여부도 불투명했다. 하지만 푸엔테 감독은 야말의 몸 상태가 괜찮은 것으로 보고 선발했다. 스페인 서북부 라코루냐에서 열리는 이라크와의 평가전은 결장한다. 멕시코에서 치르는 페루와의 최종 리허설 출전 여부도 불투명한 상황이다.

컨디션 회복이 급선무다. 야말은 그간 국제대회서 좋은 활약을 보여줬기 때문이다. 2년 전 유로 2024에서는 7경기 1골 4도움으로 스페인의 우승을 이끈 바 있다.

야말이 속한 스페인은 북중미 월드컵에서 카보베르데(15일), 사우디아라비아(21일), 우루과이(26일)와 함께 H조에서 조별리그를 치른다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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